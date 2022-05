Explotan los corazones millonarios: Julián Alvarez confirmó que jugará ante Vélez por la Copa

Respiran los hinchas de River y hasta el propio Marcelo Gallardo, por lo menos hasta completar los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Y es que la buena noticia la dio a conocer el propio Julián Álvarez al confirmar ante las cámaras de TyC Sports que se quedará en el Millonario para disputará la llave contra Vélez.

“Ah, ¿Vélez? Recién llegamos. Sí, puedo jugar, después no sé”, explicó Álvarez, quien arribó a Bilbao, España, previa escala en Alemania, para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina de cara a la Finalissima contra Italia, en Wembley.

El partido de ida entre River y Vélez se disputará el 28, 29 o 30 de junio, en el Estadio José Amalfitani, mientras la que vuelta será el 5, 6 o 7 de julio, en el Estadio Monumental. Así las cosas, lo más probable es que la Araña, autor de seis goles ante Alianza Lima, cierre la llave de la Conmebol e inmediatamente viaje a Inglaterra para sumarse a su nuevo club, el Manchester City, que lo prestará por algunos días más.

🇦🇷 Julián Álvarez es el argentino con más goles [36] en el ultimo año. pic.twitter.com/WrWMMpnkx0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 26, 2022

Desde el club inglés ya expresaron que quieren contar con su ya confirmado refuerzo para la temporada que arranca en julio. Y en las últimas horas lo han remarcado. Ferran Soriano, CEO del City, le dijo a The Sun: “Hemos tenido muchas ofertas de clubes para prestar a Álvarez, pero él no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. ¿Barcelona? No, al Barça no le interesaba”.

El pedido de Marcelo Gallardo a Guardiola sobre Julián Álvarez

Con un semblante de tranquilidad y claro conformismo, el Muñeco habló en conferencia de prensa y se refirió al futuro de Julián Álvarez y la chance de que se quede hasta diciembre de este año: “Es difícil, porque hay un equipo que hizo una gran inversión y se lleva un diamante en bruto. Es muy posible que juegue los octavos de Libertadores y se vaya al Manchester City”, dijo.

Luego, entre risas, le dejó un mensaje a Pep Guardiola, próximo entrenador de la Araña en los Citizens: “Si nos quieren ceder al jugador hasta fin de año, no vamos a tener ningún problema, ja. Seremos muy agradecidos. También le podemos decir que vamos a preparar a un futbolista que ya está maduro para pegar el salto y darle mayor vuelo, pero no creo que me escuche, ja”.