Ever Demaldé: “En un equipo grande como este la vara siempre está alta”

“Llegamos a la madrugada de Buenos Aires y estamos cansados porque no hemos dormido prácticamente nada anoche”, cuenta el juninense entrenador de Independiente Rivadavia, Ever Demaldé, a la hora de atender la requisitoria de Los Andes. No es para menos. Tras una semana bastante productiva en Buenos Aires, donde disputó tres amistosos, la Lepra volvió a Mendoza para seguir con los trabajos de pretemporada previos al debut en Mar del Plata contra Aldosivi.

-¿Qué balance hacés de los amistoso de preparación en Baires?

-Muy bueno, el último no lo pudimos disputar por el tema del tiempo. Lamentablemente, ese día llovió mucho en Buenos Aires y tuvimos que suspender el juego ante Sacachispas.

-¿Qué conclusiones sacaste, pensás que están cerca del nivel que se pretende para el debut?

-Las conclusiones son positivas, lógicamente que a medida que pasen los días el equipo se va a ir afianzando cada día más. Así que estamos dentro de los tiempos normales de funcionamiento que da una pretemporada.

-¿Con qué club te encontraste en Independiente Rivadavia?

-Independiente es una institución muy grande, este año se armó un plantel nuevo y quedaron muy pocos jugadores del año pasado, así que es un volver a empezar. Trataremos de que al ser un equipo nuevo, los jugadores se acoplen lo más rápido posible.

-¿Tácticamente bajo qué sistemas han trabajado durante esta pretemporada?

-Bueno, hemos ido probando varios sistemas así que seguramente vamos a definir en estos días con qué sistema enfrentaremos a Aldosivi. Siempre evaluamos también al rival y en base a eso tomamos decisiones.

-¿Cómo se paran tácticamente los equipos de Demaldé y cuál es tu modelo de juego?

-Lo que siempre busco con mi cuerpo técnico es que el equipo sea ofensivo, con mucho orden táctico y tratando de ejercer una alta presión sobre el rival. El esquema depende de los intérpretes que tenga disponibles para armar el equipo, pero siempre bajo la misma filosofía de juego.

-Tuviste la oportunidad de trabajar con Marcelo Bielsa. ¿Cuánto de bielsismo hay en tus equipos?

-Cada entrenador tiene su estilo, y el que copia y pega no tiene muy buen resultado final. Nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra forma de ver el fútbol y confiamos y creemos en eso. Gracias a Dios he tenido la posibilidad de trabajar con grandes entrenadores de mucho calibre a nivel mundial y uno toma lo mejor decada uno y después aplica lo que cree que es mejor. Acá no se trata de copiar y pegar porque lo hizo otra persona, sino de transmitir lo que uno siente.

-¿Si bien vas a dirigir por primera vez en el fútbol argentino, el desafío es mayor cuando un entrenador tiene que afrontar esto de armar prácticamente un equipo desde cero como en este caso?

-Sí, lógicamente porque venís trabajando con una estructura empezás a construir con una base que ya se tiene desde el año pasado. En este caso es todo nuevo, entonces lo que pretendemos es que no nos lleve más tiempo del que normalmente lleva.

-Van a debutar frente a un equipo que viene de descender de Primera División y que seguramente va a querer subir rápido. ¿Cómo tomás esta primera prueba que será el 10 de febrero en Mar del Plata?

-Sin dudas creo que Aldosivi es uno de los candidatos, tiene un plantel prácticamente de Primera división y va a ser tan difícil como serán todos los equipos de la categoría. Va a ser un partido duro que vamos a tratar de afrontar de la mejor manera.

-Cómo viene la semana para ustedes. ¿Van a disputar algún otro amistoso antes del debut?

-No, por el momento no tenemos ningún amistoso agendado. Vamos a tener una semana normal de trabajo ya enfocándonos en el inicio del torneo.

Los jugadores de Independiente Rivadavia realizaron estudios médicos / Prensa Independiente Rivadavia.

-¿Existe la posibilidad de sumar algún refuerzo más?

-Mirá, lo estamos evaluando. Todavía quedan unos días y estamos evaluando si incorporamos a alguien más o nos quedamos con los que tenemos.

-Por las campañas que hizo Gabriel Gómez, la vara está alta y todos los años el hincha espera que el equipo ascienda a Primera. ¿Cuál es el objetivo que se han planteado tanto en lo grupal?

-La vara siempre está alta en los equipos grandes y sabemos que Independiente es muy grande y la vara siempre está alta en esta institución. Cuando uno llega a clubes de este calibre sabe que lo único que sirve es pelear y trataremos de estar ahí en la pelea y encontrarnos a fin de año festejando cosas importantes.

-Sos un técnico joven, pero con experiencia internacional. ¿Tuviste otras propuestas y terminaste eligiendo la Lepra?

-Sí, hubo otras oportunidades también del exterior, pero sabíamos de la posibilidad de estar en un equipo con una gran infraestructura, de pelear cosas importantes y nos inclinamos por este desafío que creemos que era realmente muy importante.

-Por cómo está la Argentina hoy en materia económica y desechar una chance de dirigir afuera para quedarse aquí debe ser una apuesta fuerte. ¿Qué te sedujo a quedarte en el país?

-Bueno, uno siempre evalúa muchos aspectos. He tenido la posibilidad de estar durante mucho tiempo trabajando en el exterior y, como te digo, el desafío que implica Independiente es muy grande y muy lindo, entonces lo evaluamos por ese aspecto.

-Esta semana hubo una noticia muy importante que sacudió el mundo Independiente, que fue el anuncio y la confirmación del propio Daniel Vila como candidato a presidir el club nuevamente. ¿Cómo lo tomó el plantel?

-Sí, sabemos que Daniel (Vila) va a llegar para hacerse cargo de la presidencia del club y es muy positivo porque es una persona que conoce y quiere mucho a Independiente Rivadavia.

-¿Es una tranquilidad desde la parte económica para ustedes?

-No, nosotros de la economía del club estamos al margen. Nos dedicamos a armar el equipo y de las cuestiones exclusivamente deportivas.

-¿En este poco tiempo que llevás como DT, el hincha de la Lepra ya te ha hecho sentir su pasión?

-Sí, es algo que todos los días uno lo va sintiendo y sabemos que Independiente es un club de mucha convocatoria y los hinchas te hacen sentir todos los días el apoyo y el afecto.

-¿Te gusta este torneo de la Primera Nacional de tantos equipos o preferirías otro formato?

-El Nacional B siempre ha sido una de las categorías más difíciles del fútbol argentino más allá del formato. El fútbol argentino va mutando muchas veces de estructura y creo que los entrenadores ya estamos adaptados a los cambios.

-¿Cómo ves a Maipú y Gimnasia, los otros representantes mendocinos de la divisional?

-Como te dije anteriormente, todos los rivales son difíciles. Es una categoría muy pareja, a veces tenés una mala tarde y un mal día y puede haber un resultado u otro, pero que están todos los equipos parejos es una realidad porque históricamente ha sido así.

-Pero no me digas que cuando se dio a conocer cómo estaban distribuidas las zonas y viste que tenían en el mismo grupo a Aldosivi de Mar del Plata, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Chacarita, Quilmes, Maipú… no dijiste o pensaste en algún momento que les había tocado bailar con la más fea...

-Es que todos los equipos se han armado bien y es una categoría pareja. Que a veces te toque con uno o con otro son circunstancias, tenés que competir igual y tratar de ganar de la misma manera. No lo veo de ese lado, sino simplemente en trabajar para tratar de superar a los equipos que nos tocaron en la zona.

-Además, si lo dijeras, sonaría a excusa, ¿no?

-Sí, lógicamente que en la teoría te puede tocar nombres más importantes o menos. Pero en definitiva hoy con los nombres no se gana, se gana con equipos y hay equipos que se han armado muy bien más allá del nombre del club. Más allá de eso, va a ser un campeonato muy parejo, difícil y largo, como siempre lo ha sido.

-Dirigiste en Arabia Saudita, ¿te sorprende esta posibilidad concreta de que puedan organizar el Mundial 2030 vinculada a las figuras que están llevando, caso Cristiano Ronaldo?

-No, porque creo que de hecho Estados Unidos en su momento hizo algo similar cuando empezó a llevar grandes figuras a su liga, son estrategias de marketing que las ligas tienen y pasa por ahí.

-¿Creés que están capacitados para organizar un Mundial?

-Sí, por supuesto. Son países de primer nivel mundial y que están incluso mejor que nosotros estructuralmente.

-¿Te sorprendió el triunfo de Arabia Saudita contra Argentina en el Mundial?

-No, no me sorprendió porque Arabia Saudita es una selección que viene creciendo mucho futbolísticamente. El fútbol cada día es más parejo y más físico, hoy en día en un fútbol cada vez más globalizado hace que todo sea cada vez más parejo. El Mundial tuvo muchos encuentros donde esta paridad de la que te hablo se vio reflejada.