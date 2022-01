Esequiel Barco y sus primeras palabras como jugador de River Plate: “Cuando me llamó Gallardo, no lo dudé”

El delantero Esequiel Barco, proveniente del Atlanta United de la MLS, se realizó con éxito la revisión médica para sumarse al plantel de River Plate como el sexto refuerzo del mercado de pases.

Barco, de 22 años, habló tras pasar los exámenes médicos y contó cómo se dio su llegada al campeón de la Liga Profesional. “Cuando me llamó Gallardo no lo dudé. Estoy muy ansioso por firmar y ser jugador de River. Estoy muy contento. Lo que más me motivó de venir a River es que Gallardo potencia a todos los jugadores”, señaló el joven atacante.

River Plate le dio la bienvenida al crack que llegó desde la Liga de Estados Unidos. / Gentileza.

A una semana de haber llegado a un acuerdo, Barco resolvió temas administrativos de su contrato con la liga estadounidense y esta tarde será presentado ante el plantel en el entrenamiento en el predio de Ezeiza.

El exjugador de Independiente, que emigró a la MLS en 2018 por una transferencia récord para el mercado norteamericano de 12 millones de dólares, se sumará a préstamo por una temporada con una opción de 8 millones de dólares.

En el Monumental, el jugador firmó su contrato junto al Presidente @JorgeBrito y al Vicepresidente 1° @MatiasPatanian.

Barco es el sexto refuerzo del equipo tras los arribos de Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pírez y Elías Gómez, que ayer firmó su contrato por tres temporadas.

River no se retira del mercado de pases

Mientras tanto y ante las demoras en la negociación del lateral derecho de San Lorenzo, Andrés Herrera, River se contactó y le hizo una oferta al jugador uruguayo libre de Peñarol Giovanny González, de 27 años.

Por otro lado se aprobaron los préstamos sin cargo ni opción de Augusto Aguirre a San Martín de San Juan, Tomás Galván a Defensa y Justicia y Tomás Lecanda y Tomas Gutiérrez a Barracas Central.