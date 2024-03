Escándalo: un excampeón de boxeo golpeó a un árbitro en Río Negro y lo dejó inconsciente

El excampeón argentino y Sudamericano de boxeo , Bruno “La Bestia” Godoy, quien ahora ejerce como mánager, protagonizó un escándalo al subirse al ring y golpear al árbitro Carlos Luengo antes del inicio de la pelea entre Roció Galindo y Rocío Martí en el evento celebrado en el Club Cinco Saltos, en Río Negro .

El golpe propinado por Godoy dejó al árbitro Luengo desplomado en el ring, lo que requirió asistencia médica inmediata y su posterior traslado a un centro médico donde quedó internado. El incidente provocó la interrupción de los combates programados para el evento y generó un gran revuelo en la comunidad boxística.

“LE PEGUE CON LA MANO ABIERTA”

En una declaración posterior a los medios de Río Negro, Godoy justificó su acción afirmando que Luengo lo provocó: “Me dijo un par de cosas, le pegué con la mano abierta y se tiró al piso. Se quedó tirado en el piso. Ya mandé una nota a la Federación (Argentina) y le conté toda la verdad. Así me perjudique, voy a decir la verdad, como siempre”.

Godoy también aprovechó la ocasión para criticar duramente a la Federación de Boxeo de Río Negro: “Se hacen todos los técnicos y jueces, le dan carnet a todo el mundo. En cada evento que organizamos nos vuelven locos. Es un festival al que van 200 personas, perdemos plata, pero a ellos hay que pagarles”.

Sobre el incidente en cuestión, Godoy explicó: “Me pidió que suba una mujer al rincón, pero a la chica la entreno yo, que tengo licencia nacional. En la zona no hay entrenadoras. Cuando sonó la campana, yo me estaba por bajar el ring, pero vino al rincón, le empezó a contar y decretó el nocaut. ‘Usted no se bajó del ring’, me decía, pero no me dio tiempo”.

EL REGLAMENTO

El reglamento establece que las boxeadoras deben contar con una entrenadora sus respectivos rincones durante las peleas, pero en este caso, Rocío Galindo es preparada por Nicolás Acuña (bajó del ring segundos antes que el excampeón sudamericano) en un gimnasio de Neuquén con la colaboración de Bruno Godoy. Además, a la hora del inicio de la pelea solo deben estar sobre el ring los boxeadores y el árbitro.