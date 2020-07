“La de Avveduto es una sanción exagerada”

Si hay una voz autorizada dentro del futsal nacional y provincial esa es la de Marcelo Mescolatti, referente absoluto del deporte con mayor crecimiento de los últimos años en Mendoza y en el país. El “Chelo”, capitán del seleccionado argentino que hace poco más de un año se consagró campeón mundial en Misiones -tras vencer 3-2 a Brasil en una final infartante-dialogó con Los Andes y compartió su opinión sobre el fallo de la CAFS (Confederación Argentina de Futbol de Salón), que declaró “persona no grata” al ex DT de la Selección Argentina de Futsal, Ariel Avveduto, y lo expulsó de la Confederación por su accionar durante el Congreso Anual en diciembre de 2019, cuando el entrenador irrumpió a la charla de los dirigentes y, en malos términos, pidió por la salida del actual presidente de la CAFS, el cuestionado Pedro Bonnettini.

“Esto es producto de una guerra de egos en la que no priorizan el deporte. Porque si bien las diferencias entre Ariel (Avveduto) Pedro Bonnettini no son nuevas, es innegable la capacidad y los conocimientos que tiene el técnico”, comenzó diciendo Mescolatti, quien más adelante analizó: “Es verdad que Avveduto se expresó mal y que quizá no utilizó las formas adecuadas para comunicarse con los dirigentes, pero de ahí a echarlo de la Confederación me parece una sanción exagerada y desmedida. No es la forma de pagarle a una persona que sabe y le dio tanto al futsal nacional”, comentó el actual jugador de Don Orione y entrenador del seleccionado C-17 de Mendoza.

El entrenador quedó en el centro de la polémica y ayer eligió no hablar. Foto: Gentileza.

El ídolo de la Borravino, con la que ganó nada menos que cinco títulos a nivel nacional, expresó que entiende la reacción de Avveduto, pero no la justifica. “Ariel es una persona temperamental, pero también entiendo el porqué de su reacción. No lo justifico, pero sí entiendo que haya reaccionado de esa manera porque ves la hipocresía de muchos dirigentes y es un poco cansador”. Para Mescolatti, “el mensaje que dan (por los dirigentes de la CAFS) es que las personas que vayan en contra de esos beneficios personales e individuales de ellos van a ser expulsados del deporte. Está a las claras y es lamentable”.

Consultado sobre si Pedro Bonettini es un dirigente autoritario, el ‘Chelo’ fue contundente: “Completamente. Tiene un mandato monárquico porque toma las decisiones él solo. Se cree el dueño absoluto del deporte y el resto de los dirigentes a nivel nacional no hace nada para cambiar eso. Se escudan en que no pueden hacer nada, pero no es verdad. Porque si nadie se planta, obviamente que nadie va a poder hacer nada. No se ponen los pantalones”.

Por último, consultado sobre su futuro en el seleccionado nacional, el mejor jugador de futsal del país, dejó una reflexión: ”¿Si sigo? Todavía no sé. Hay muchos factores que influirán en mi decisión. Son muchos años de destrato, de malas formas y de ninguneo hacia los jugadores. Deberán cambiar las condiciones de concentración porque no se puede dormir en una colchoneta, no tener ropa e ir a lugares sin calefacción”, concluyó.

Ariel Avveduto pidió disculpas y aclaró que por ahora no dará declaraciones

La Confederación Argentina de Futsal (CAFS) declaró persona no grata al ex técnico de la Selección, Ariel Avveduto (técnico campeón mundial el año pasado) y lo marginó de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con la Institución.

Según relata el sitio Futsal con Nivel, en el Congreso de la CAFS, Ariel Avveduto intentó hablar con los dirigentes y el entrenador comenzó hacer algunos reclamos levantando la voz. Luego, ya fuera de si, les dijo a los popes presentes que “eran unos cag... y que no hacían nada por miedo”. Luego de esto Avveduto se retiró e ingresaron a la reunión los jugadores de la Albiceleste Miguel Tapia y Fabián Banegas, quienes dejaron un petitorio e intercambiaron algunos reclamos con los dirigentes, pero ya en un tono mucho más conciliador. De inmediato, muchos de los dirigentes se juraron hacerle pagar ese mal momento a Avveduto de la peor de las formas. Y eso fue lo que sucedió.

Ante la requisitoria de Los Andes, el sancionado ex DT de la Selección Argentina, agradeció el interés, pidió las disculpas del caso y explicó que por ahora no realizará declaraciones. “Espero sepan entender, prometo que cuando esto pase un poco y tenga una lectura en un marco de mayor tranquilidad, no tendré ningún problema en someterme al requerimiento de la prensa”, respondió Avveduto.

La grieta entre Avveduto y el presidente de la CAFS, Pedro Bonnettini, no era nueva ni mucho menos. Todo comenzó luego del Mundial de Bielorrusia, incluso llevó a la dirigencia a querer reemplazar al DT cuando faltaba un año para el Mundial de Misiones 2019. Pero la situación no avanzó por pedido de los jugadores, quienes solicitaron a la dirigencia la continuidad de Avveduto, la cual también era respaldada por varios dirigentes.

El Mundial estaba a la vuelta de la esquina y pegar ese volantazo no le servía a nadie. Durante ese año, el proceso continuó mejorando mucho en lo deportivo y fuera de la cancha en lo logístico, pero la relación del técnico (sumada a la de los jugadores) y Pedro Bonettini seguía siendo mala.

Ni el logro histórico de la Copa del Mundo 2019 sirvió para maquillar las cicatrices. Esta historia se prendió fuego tras el famoso partido amistoso programado para la Selección Argentina frente a un combinado de Esperanza, Santa Fe. Un encuentro que se llevó a cabo, pero con un equipo sumamente alternativo y donde ninguno de los doce campeones en Misiones estuvo presente. De mal en peor.