Es argentino, pide comida y duerme en las calles de Qatar: su plan para meterse en la final del Mundial

El fútbol mueve pasiones y las pasiones mueven al fútbol. El caso de Lucas, el argentino que se las rebuscó para vivir el Mundial Qatar 2022 es muestra de ello. Oriundo de Trelew, emprendió un viaje muy jugado con el sueño de vivir desde adentro la Copa del Mundo.

Su nombre completo es Lucas Villarroel y dejó su Chubut natal en septiembre. Pide comida, dinero y hasta duerme en las calles de Qatar. Lleva más de un mes y medio de viaje y, habiendo cumplido el objetivo de llegar a Doha, ahora se ilusiona con meterse en la gran final del Mundial, que será el 18 de diciembre.

Este fanático de Messi y La Scaloneta recorrió 24 mil kilómetros. Pasó por Lima, Madrid, Barcelona, París, Turquía y finalmente Qatar, Doha, ciudad a la que llegó el 7 de septiembre con toda la ilusión a cuestas.

Lucas confió que viajó con 1000 euros, pero como el hospedaje “es caro” busca las distintas maneras de ahorrar: pide comida en la calle, carga el celular en shoppings, duerme donde puede, se conecta a internet en locales que lo permiten y hasta toma agua en las fuentes de las plazas.

Todo esto en el marco de un plan muy ambicioso: conseguir una entrada para vivir desde adentro la gran final del Mundial el 18 de diciembre.

“Quiero aguantar para ver si puedo conseguir un ‘ticket’ para la final. Hay que hacer el esfuerzo porque la recompensa va a ser linda”, contó Lucas en diálogo con TyC Sports.

Como si fuese poco, el chubutense contó que se separó de su pareja y que hasta vendió un auto de su abuelo para conseguir el dinero para viajar al Mundial.

“Vine por todo lo que representa Scaloni, la Scaloneta, Leo Messi. Discutí con mi novia. Tenía una camioneta antigua que me había dejado mi abuelo. La vendí, ya no me importaba nada. Arranqué en caliente porque no quería estar más allá”, cerró.