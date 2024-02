En una tarde triste y violenta, Gimnasia y Esgrima perdió en su debut

Una tarde negra. Difícil de olvidar por el triste episodio de un hincha fallecido. En lo futbolístico, el Lobo no jugó bien y como sucede siempre cuando un equipo lo hace de esa manera, termina perdiendo. En su reestreno en la Primera Nacional 2024, el equipo de José María Bianco cayó 1-0 con Defensores de Belgrano.

Luego de la barbarie que sucedió en las inmediaciones del Legrotaglie, el encuentro arrancó con el visitante tratando de ser dueño del trámite con Claudio Salto como estandarte de la circulación del balón. Sin embargo, quien tuvo la situación más clara en esos primeros quince minutos, fue el Lobo. Gran centro desde la izquierda para Luis Silba ganó en las alturas y su cabezazo dio en el palo. El rebote le quedó al propio “Tanque” que buscó sorprender nuevamente con la “testa” y en esa segunda oportunidad fue Ignacio Pietrobono quien con una gran estirada evitó la caída de su arco. El Dragón respondió con unos balones detenidos que para fortuna del dueño de casa, ningún rival pudo empujarla, o en otra situación donde Ezequiel Aguirre le ganó a sus marcadores, remató de zurda y Luis Ojeda salvó su arco mandando la pelota al córner. Al ratito, el propio arquero mensana se lució ante Salto. El visitante avisaba por las bandas y estaba más cerca.

Con el correr de los minutos, Gimnasia creció territorialmente y avisó con un centro de Nazareno Solís que casi se le mete por el segundo palo a Pietrobono. De todas maneras, el balance mostraba al conjunto de Carlos Mayor con mayor tenencia del balón y siendo más profundo en zona donde se cocinan los partidos. La línea media era zona de transición, donde ni Rinaldi ni Cortez podían hacerse fuerte y a la hora de recuperar, los pases por lo general no llegaron a destino de Ciccolini, Romano, Solís o Silba. Entonces, todo costaba en un Lobo que no es el mismo del año pasado, que tiene muchos cambios en su once, por lo que para ver aquel fútbol de otrora habrá que esperar un cierto tiempo y ver si José María Bianco logra una identidad del paladar de los hinchas blanquinegros.

La primera formación titular del Lobo, en su debut en la temporada 2024 del torneo de Primera Nacional.

En los últimos minutos, Gimnasia mostró un crecimiento desde lo futbolístico, aunque falló una y otra vez en el pase final. Silba aguantaba bien la pelota, descargaba hacia los costados, pero los centros no tenían la precisión necesaria. Para colmo de males, quien si la tuvo fue Salto. Tras un tiro libre que él mismo fabricó con la complicidad de Sergio Sánchez, el volante visitante se hizo cargo de la ejecución y con un remate potente puso arriba a Defensores de Belgrano.

En el complemento, nobleza obliga. Gimnasia adelantó sus líneas y antes de que se cumplieran los primeros sesenta minutos de juego, Facundo Laumann salvó a su arquero en dos oportunidades cuando parecía que Silba estaba en posición inmejorable como para sentencias a Pietrobono. El equipo de Bianco empezaba a acumular méritos como para empatarlo, pero no le acertaba al arco y tampoco sabía sacarle provecho a los balones con pelota detenida. No tenía el Lobo a ese conductor que le permitiera genera situaciones claras. Todo era a los ponchazos, sin demasiadas ideas, y por momentos abusando de los pelotazos que eran bien controlado por Laumann, Agustín Massaccesi y por Pietrobono.

Los minutos pasaban, Bianco movía la estructura del equipo, pero las respuestas no eran las esperadas. El tiempo se consumía y el nerviosismo se apoderaba cada vez más de los propios jugadores y de aquellos pocos hinchas que pudieron ingresar a raíz de los tristes episodios de violencia que se dieron en la previa.

Estaba claro, Gimnasia necesitaba un hombre que se acercara a Ciccolini, lo más claro del ataque, para ir por todo o quedarse finalmente con las manos vacías. En un nuevo centro, Franco Sbuttoni ganó nuevamente en su duelo aéreo con Laumann y su cabezazo de pique fue bien controlado por el arquero visitante. Una chance muy clara que el local desperdiciaba con algo más de diez minutos por delante en el reloj.

¿Defensores? Ya había hecho su trabajo y trasladó responsabilidades a su rival.Pero no hubo caso. Gimnasia falló en todo sentido. Pocas sociedades, líneas muy separadas, sin un hombre que se haga eje del equipo -con la excepción de Salega cuando ingresó en el complemento-. Por tanto, todo pasó a depender de algún arresto individual ante un Dragón que le había cedido terreno y protagonismo, esperando alguna contra para poder liquidar el pleito. Y lo tuvo, pero en ambas el visitante falló con Sayago y Barsotti ante un Ojeda que retrocedía sobre su arco y rezaba que la definición no fuera certera.

Así pasó la primera presentación de este modelo 2024 de Gimnasia y Esgrima, un equipo en su mayoría nuevo pero que fue uno de los primeros que arrancó con los trabajos allá en el pasado diciembre. Y es mucho la tarea para el hogar que tiene Bianco. Porque anoche sus jugadores no mostraron una idea, todo fue por arriba, por las dudas. Eso no es el Lobo. Su paladar es diferente. Pero queda tiempo por delante.

Se trató de la primera fecha, aunque la imagen que este equipo dejó anoche, es muy diferente a lo que los hinchas de este club acostumbran.