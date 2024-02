En sintonía con el hincha de Boca, Arruabarrena liquidó a Fabra: “Lo vi gordo” y “lo puteé más que cuando lo dirigí en Boca”

Rodolfo Arruabarrena, ex entrenador de Boca y multicampeón con el club en el ciclo de Carlos Bianchi, fue muy crítico con Frank Fabra, futbolista que dirigió un breve tiempo en su etapa en la institución, tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores y otras actitudes del colombiano por la que algunos hinchas lo señalan. El Vasco, sin filtro y como un hincha más, aseguró que lo insultó más que cuando lo dirigió.

"A #Fabra lo putie como nunca en la final de la Libertadores. Lo putie más que cuando fui su entrenador".#Arruabarrena

En una entrevista con Radio Mitre, el ex seleccionador de Emiratos Árabes Unidos no tuvo contemplación por el colombiano, quien hace unos días fue defendido públicamente por el presidente y máximo ídolo azul y oro, Juan Román Riquelme. “A Fabra lo puteé como nunca en la final de la Libertadores. Lo putee más que cuando fui su entrenador”, dijo.

“El error que tuvo Fabra en la Libertadores de dejar al equipo con uno menos, al hincha de Boca le molesta. Un jugador de esas características y nivel no puede cometer ese error.”



"Mi opinión está más cerca de un hincha: me dolió.

A su vez, el Vasco, quien se desempeñaba en la misma posición que el surgido en Envigado, recordó la roja que vio en el duelo ante Fluminense cuando el Xeneize disputaba el alargue y caía por 2-1, tras una agresión a Nino. “Todavía es reciente la final de la Libertadores y el error de Fabra quedó en el hincha. Un jugador de esas características y nivel no puede cometer ese error”, explicó.

También criticó la forma física del colombiano, que levantó nueve títulos en sus nueve años en Brandsen, a quien vio en vivo en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional entre Boca y Racing a principios de 2023: “Yo lo he tenido poco y no sé del profesionalismo que tiene. Lo he visto gordo en la final contra Racing”.

Arruabarrena comandó al Xeneize entre agosto de 2014 y febrero de 2016 cuando lo echaron tras el debut con empate ante Deportivo Cali en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese período, coincidió apenas un mes con el zurdo, quien recién había llegado a la institución. Bajo su mando el titular fue Jonathan Silva. A Fabra lo puso de arranque una sola vez en una caída contra Atlético Tucumán, pero lo reemplazó en el entretiempo.

Por otro lado, el Vasco, que como DT del Xeneize levantó una Liga y la Copa Argentina, opinó del presente del equipo y la influencia de la estrella Edinson Cavani: “Es un jugador diferente, en su mejor momento generaba situaciones él solo. Hoy en día necesita del equipo para generar esas situaciones. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo para los pibes”.

También reconoció que en el futuro le gustaría tener una revancha en el Xeneize, aunque no lo ve cercano, y contó que mantiene contacto con el principal mandatario y ex compañero suyo: “No me lo imaginaba a Riquelme como presidente. Hablé con él cuando era el vicepresidente y lo vi muy metido”. Y aclaró que conserva una relación de amistad.