En la previa del estreno de Los Pumas, recordarmos a los mendocinos que jugaron en Copas del Mundo

Mendoza estará representada nuevamente en una Copa del Mundo. Gonzalo Bertranou, Juan Martín González y Rodrigo Isgró son quienes dirán presentes en la Copa del Mundo de Francia 2023, sumándose de esa manera a una lista de rugbiers locales que en ediciones anteriores también supieron vestirse de celestes y blanco en citas ecuménicas.

En total son siete los jugadores mendocinos que alguna vez se pusieron la camiseta de Los Pumas y jugaron un Mundial, aunque a la nómina hay que agregarle otro apellido que también fue mundialista, pero no con la Argentina. El primero que dijo presente en una competencia como esta fue Federico Méndez, quien disputó dos partidos para Los Pumas en 1991. Este sería el inicio de una larga carrera en la selección argentina para Fede, quien también jugó las máximas competencias en 1995 y en 2003. Además, Méndez forma parte del cuadro de honor del rugby argentino como uno de los 17 jugadores que más veces lució la camiseta nacional: disputó 73 tests, entre 1994 y 2004.

¡Marsella se tiñe de celeste y blanco! 🇦🇷 ¿Que canción no puede faltar mañana en el estadio? 🎉



A horas de nuestro debut, la hinchada argentina se acercó al hotel para el banderazo previo al encuentro ante Inglaterra.

Roberto Grau es el segundo caso. Tras quedarse afuera de la lista en 1995, se dio el gusto de disputar la cita de Gales, en 1999, y en Australia, en 2003. Pero en Gales, el “Patu” estuvo acompañado por Miguel Ruiz, quien terminaría disputando tres encuentros en ese Mundial. Grau, en su caso, con un total 47 partidos, es el tercer mendocino con más presencias en la Selección.

Roberto Grau, ícono liceísta, también dijo presente en citas ecuménicas.

Años más tarde, en 2007, Eusebio Guiñazú se perdía, a priori, el mundial de Francia. No obstante, la lesión de Mario Ledesma le permitió sumarse al equipo para jugar unos minutos del partido por el tercer puesto frente a los locales. Había debutado en 2003 frente a Paraguay (jugó 36 tests) y al final se colgó la medalla de bronce en 2007, siendo su última actuación en el seleccionado a fines de 2013, frente a Italia.

En Nueva Zelanda 2011 se dio una situación particular. Aquella Selección argentina no tuvo mendocinos entre sus filas. Sin embargo, un jugador de nuestra provincia jugó esa Copa del Mundo, pero para Italia. Se trata de Gonzalo García. Además, jugó en 2015 también, donde marcó un try para los tanos.

Cuatro años más tarde, nos situamos en Inglaterra 2015. Allí, Juan Pablo Orlandi jugó 3 partidos para el elenco nacional, llegando a semifinales y marcando el último try argentino en la competencia, ante Sudáfrica.

Por último, Gonzalo Bertranou representó de la mejor manera a Mendoza en la competencia que se disputó en Japón. Tras no haber sido elegido en la lista inicial, signado por una lesión que sufriera previamente, el medio scrum fue convocado de emergencia por la lesión de Tomás Cubelli. Gonza marcó el último try de Los Pumas en ese mundial, ante Estados Unidos. Abriendo el camino para ser una fija en Francia 2023, siguiendo así los pasos de su padre Miguel, en el Sudamericano de 2015, Bertranou (Puma 823) defendió los colores argentinos por primera vez.

Eusebio Guiñazú

Por otro lado, en esta cita francesa, también se encuentra el tercera línea Juan Martín González (Puma 871), quien se estrenó con el seleccionado en un encuentro frente a Rumania en la temporada 2021 y hasta se dio el gran gusto de apoyó un try. González es de los jugadores más destacados en las últimas dos temporadas, brillando tanto en London Irish como en el seleccionado argentino. Actualmente, se encuentra en plena acción con Los Pumas, pero antes, tras otra buen RugbyChampionship, llamó la atención de distintos clubes internacionales. La disputa por quedarse con este talentoso jugador mendocino involucró a clubes tanto de Inglaterra como de Francia, pero finalmente Saracens resultó el ganador, asegurándose así su incorporación y dejando en London Irish, ocho conquistas en 37 encuentros desde su llegada en noviembre de 2021.

Y el último es Rodrigo Isgró, quien llegó a la Selección tras su paso por Los Pumitas (2019) y tres temporadas con Los Pumas 7′s en el Circuito Mundial y con la memorable conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “El primer partido es el más importante de todos. Lo que fue la semana de preparación más el partido con España nos llevó a lo que queremos”, contó hace unos días.

Rodrigo Isgró ya debutó con la camiseta de Los Pumas a nivel internacional, pero hoy estará ausente frente a Inglaterra.

Acerca del cambio de disciplina y su nuevo camino en el XV, el mendocino declaró: “Físicamente el cambio del Seven al XV por ahí no se ve de afuera, pero alternan un montón de cosas, el cuerpo se tiene que adaptar a otro tipo de entrenamiento y fue una de las cosas a las que le tuve que poner el foco, porque el cuerpo me lo pidió. Todos los días me los tomo como si fuese un partido. Michael (Cheika) trata de transmitirnos eso: cada vez que vamos a entrenar es lo mismo que si fuésemos a jugar un partido. Creo que desde que me sumé lo estoy haciendo. Sé que tengo que hacer un esfuerzo extra para equipararme con los chicos y para estar al máximo nivel y, sobre todo, para responder cuando ellos necesiten de mí. Siento que tengo esa responsabilidad”.

A esto, agregó que “mejoré en lo deportivo. Crecí mucho al rugby de XV. Me siento más aplomado, más seguro con el plan de juego, sabiendo mi rol a la perfección. Obviamente con millones de errores, pero sabiendo cuándo me equivoco y cuándo no, que es importante detectarlo. Creo que mejoré mucho y los entrenadores y los chicos me ayudaron la adaptación. Busco todos los días mejorar o aprender algo nuevo para cuando llegue la función estar 100% preparado”.

Finalmente, el exhombre de Los Pumas 7′s se refirió al momento que atraviesa Inglaterra y dijo que “es un tremendo equipo, no tengo dudas. Pero nosotros pensamos en lo nuestro, en entrenar como si fuese un partido y tener esa mentalidad. Lo demás nos excede. Va a ser un partido durísimo”.

Bertranou: del respeto al rival, a sus ganas de festejar

Gonzalo Bertranou será uno de los mendocinos que estará presentes en Los Pumas. El surgido en Los Tordos es pieza clave para Michael Cheika, y en la previa a este estreno, habló de lo que significa este Mundial en Francia. “Con mucha alegría y responsabilidad. Enfocado al ciento por ciento en lo que tenemos que hacer. Siento que estoy preparado, estoy disfrutando y tratando de mejorar cada día. Vengo con ese objetivo y mentalidad. Lo que pasó fue por algo y me hizo mejor persona”.

“Inglaterra es el favorito y el equipo más fuerte del grupo. En mi cabeza puedo imaginar lo que van a intentar hacer, pero también tengo muy claro lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien. Ellos se prepararon muy fuerte y vienen muy bien, lo que importa es este partido y no lo que pasó anteriormente. Yo siempre entro a la cancha esperando cualquier cosa, pero sabiendo lo que tengo que hacer”, analizó.

Gonzalo Bertranou, durante un entrenamiento de Los Pumas en Francia, sede de la Copa del Mundo. (Prensa UAR)

En su carrera con la camiseta nacional (debutó en 2015), Bertranou enfrentó a Inglaterra en cuatro oportunidades; fueron tres partidos en 2017 y el triunfo del último duelo, en noviembre de 2022 en Twickenham (30-29), y si bien el conjunto británico vive un presente con algunas dudas por resultados adversos y bajas en el plantel, el Nº 9 no lo ve debilitado al rival del debut de hoy: “Inglaterra tiene en su plantel grandes jugadores, todos tuvieron una muy buena temporada. No podemos confiarnos de los resultados o de las que le han pasado recientemente. Su juego va a seguir siendo el mismo, juegue quien juegue; por eso, vamos a tener que tener mucho cuidado, porque todos son jugadores peligrosos y con experiencia. El entrenador de ellos (Steve Borthwick) sabrá cuál es su mejor opción, y nuestra defensa va a seguir siendo la misma. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro.

Los 23 jugadores de Los Pumas elegidos para el debut ante Inglaterra en el Mundial de rugby posan para la foto oficial en Marsella. (Prensa UAR)

LOS PUMAS Y SUS PARTIDOS

ARGENTINA vs INGLATERRA

Día: hoy

Stade de Marseille: Marsella

Referee: Mathieu Raynal (Francia)

Kick-off: a las 16:00hs (de nuestro país)

ARGENTINA vs SAMOA

Día: 22/09

Stade Geoffroy-Guichard: Saint-Étienne

Referee: Nic Berry (Australia)

Kick-off: a las 12:45hs (de nuestro país)

ARGENTINA vs CHILE

Día:30/09

Stade de la Beaujoire: Nantes

Referee: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Kick-off: a las 10:00hs (de nuestro país)

ARGENTINA vs JAPÓN

Día: 08/10

Stade de la Beaujoire, Nantes

Referee: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Kick-off: a las 08:00hs (de nuestro país)