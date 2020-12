El video inédito de Diego Maradona hablando del cabezón Ruggeri: “Sigo pensando que en algún momento va a aparecer”

Faltan dos días y se cumplirá el primer mes del fallecimiento de Diego Armando Maradona, sin embargo, en los medios y en las redes sociales se siguen viendo imágenes hasta el cansancio de distintos momentos de su vida, siempre con una cámara al lado desde que empezó a jugar en la Primera de Argentinos Juniors y ya mostraba que era “de otro planeta”.

Siempre aparece algo nuevo de Maradona que sorprende y este miércoles la producción de ESPN F90 le hizo un regalo a Oscar Ruggeri poniendo al aire un video inédito de 1995 poco tiempo después de un duelo entre Boca y San Lorenzo que los había enfrentado después de tantos años como compañeros en la Selección argentina.

Mientras se afeitaba, Maradona le hablaba al Cabezón: “Hasta la semana pasada, el campeonato estaba del lado de Boca. Ahora que le dimos un poco de sangre porque empatamos con Rosario Central, quiere ser campeón San Lorenzo. Que se dejen de romper las pelotas. Aparte el hijo de puta le preguntan si quiere que gane River o Boca y se ríe. Andá pedazo de puto. Corre 200 metros por partido, va a jugar así hasta los 80 años. Cada córner para él es como tomarse un respiro”.

Ese Torneo Apertura 1995, con Silvio Marzolini como técnico y Caniggia, Manteca Martínez, Beto Márcico, Navarro Montoya y Kily González en el plantel, Boca era cómodo líder hasta la fecha 14 pero no pudo ganar ninguno de los últimos cinco partidos y terminó cuarto. El Vélez de Carlos Bianchi ganó los últimos seis que jugó y se quedó con el título que tanto anhelaba Diego.

Ruggeri reveló que nunca había visto ese video y le contó sus sensaciones al Pollo Vignolo a casi un mes de la muerte de su amigo: “Sabés que me parece como que lo tienen en la casa. Como yo no podía llegar, no lo veía. Es como que está en la casa y en cualquier momento aparece. No lo puedo creer, cuando me pongo serio a pensar digo ‘no está más este pibe’. Ahí reacciono”.

Y también se dio un momento para el lamento y la reflexión: “Qué pecado, esa droga de mierda. Eso tiene que servirle a todos los pibes. Tenía el mundo a sus pies, imaginate si no hubiera estado metido en las drogas”.