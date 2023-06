El “Ruso” Rodríguez recibió amenazas de muerte por parte de hinchas de Independiente: “Es muy triste”

Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a la senda del triunfo tras imponerse ante Independiente de Avellaneda por 2-1 en el estadio Malvinas Argentinas.

El elenco dirigido por el Gato Oldrá venía de caer 0-2 ante Newell’s en Rosario, tra sun invicto de ocho partidos. Lo cierto es que la victoria del Tomba no fue casual, ya que tuvo puntos muy altos entre los futbolistas que disputaron el encuentro.

Una de las figuras del partido fue su arquero y capitán, Diego “Ruso” Rodríguez, que atajó todo lo que le tiraron y sobre el final tapó un tiro que podría haber significado el empate del Rojo, que justamente es el club donde se formó.

Es este uno de los motivos por los cuáles muchos hinchas del conjunto de Avellaneda estallaron de furia con el jugador y le propinaron algunas amenazas.

La denuncia del Ruso Rodríguez en redes

Diego Rodríguez utilizó sus redes sociales para denunciar que tras el partido recibió insultos y amenazas de muerte por parte de algunos malintencionados hinchas de Independiente.

“Dentro de un día cargado de emociones, recibí varios mensajes deseándome la muerte de algunos hinchas del club donde me crié. Ayer, por ser parte de la colecta era un fenómeno, hoy que me tocó enfrentar a Independiente jugando para Godoy Cruz, significa que no quiero al club”, comenzó el Ruso en un comunicado a través de Instagram.

Luego sentenció: “Es muy triste la cantidad de insultos y amenazas de muerte que recibí. Ojalá aprendamos a ser mejores seres humanos, lo más importante en esta vida”.

Lo cierto es que desde su arribo a la institución bodeguera, este arquero marplatense de 33 años fue clave para sostener el triunfo de Godoy Cruz y una gran atajada suya en la última jugada del encuentro significó la alegría de todo un sector de la provincia, que vio como su equipo sumaba de a 3 y volvió a zona de Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos de la institución.

Por su parte, Independiente, con 18 puntos, acumuló el tercer partido sin victorias (dos caídas y un empate) y se ubica en el fondo de la tabla, a uno de ventaja del último, Arsenal de Sarandí.

Diego "Ruso" Rodríguez, figura y capitán del Tomba

