La victoria de Godoy Cruz sobre Independiente tuvo una dedicatoria especial para el Gato Oldrá

Daniel Oldrá no tuvo fuerzas para estar en la conferencia de prensa. El fallecimiento de su papá contrastó con la alegría que supuso ganarle ayer a Independiente. En su lugar estuvieron Nicolás Olmedo y Nelson Ibañez, quienes entregaron sus sensaciones luego del 2-1 ante el Rojo.

Acompañamos a Daniel Oldrá y a toda su familia en este momento de dolor por el fallecimiento de su padre. pic.twitter.com/y6eHj8JqeI — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) June 3, 2023

“Si bien nosotros en primer tiempo tuvimos varias situaciones claras, ellos también tuvieron una que sacó el Ruso (NdR: Diego Rodríguez). En el segundo tiempo, con el resultado en contra, Independiente encontró el descuento rápido y, obligado por sumar, empezaron a empujarnos. Se vio un partido difícil, donde nos costó ponernos en partido, pero rescatamos el triunfo, que es muy importante para nosotros. Lo necesitábamos mucho desde lo anímico. Además, para sumar nuevamente como local tras una derrota”, expresó Olmedo.

Todos los abrazos todos son para el Gato Oldrá. Foto: Orlando Pelichotti

Consultado sobre la fortaleza que está construyendo el equipo en condición de local, Ibáñez fue lacónico. “El mérito es de los de los jugadores, es todo de ellos. Desde la simpleza y la humildad de trabajar a la par cada día, intentando ser un poco mejores para defender el escudo que hoy les toca vestir. Y a partir de ahí, hacerse fuerte, confiar en el compañero, en el día a día de trabajo, estar todos disposición del grupo y del equipo. A partir de todo esto, creo que los resultados son buenos. Después, no sé si en el segundo tiempo nos llevó por delante Independiente. Las últimas que tapó el Ruso hicieron parecer todo más difícil, pero creo que el resultado es muy justo; le ganamos muy bien a un equipo grande de nuestro fútbol. Nos recuperamos rápido de la derrota ante Newell’s y eso es lo que más contento nos pone. No me quiero olvidar que estas últimas 30 horas fueron muy difíciles para este plantel. Por eso rescatamos la hombría y el compañerismo en estos jugadores”, explicó el “Loco”.

Justamente, sobre lo que significó haberle ofrendado la victoria a un ídolo indiscutido del club como es Daniel Oldrá, fue lo que respondió Nicolás Olmedo: “Queríamos acompañar al Gato en este momento, es una persona a la cual queremos y respetamos mucho; los muchachos le dieron una alegría en medio de tanta tristeza. Para él, como para nosotros, el club es importante y no quiso dejar de estar hoy (por ayer). Por suerte ganamos y eso para él es importante. Por eso, más allá de como se dio el juego, lo importante era ganar”, amplió el Cascarudo.

“Por suerte apareció Diego (Rodríguez) cuando tenía que hacerlo. Él está muy bien, como todos los chicos que hoy jugaron. Fue un tiempo para cada uno. Lo más importante ahora es recuperar al equipo y comenzar a pensar en Tucumán. A Pier (Barrios) se le agarró un poco el gemelo, pero parece que no es grave. Con un poco de descanso, estaremos listos para comenzar a pensar en el próximo encuentro”, finalizaron los ayudantes de Oldrá.