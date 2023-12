El "Ruso" Rodríguez habló por primera vez de su futuro: ¿seguirá en Godoy Cruz?

Sin lugar a dudas Diego Rodríguez se transformó en un referente para los hinchas de Godoy Cruz, ya que se los metió en el bolsillo a fuerza de rendimientos y personalidad. Además de ser una pieza clave para que el Tomba cierre una temporada muy buena con una clasificación a copas internacionales, jugando una semifinal y siendo el quinto mejor equipo de la temporada.

El “Ruso” fue el único que no habló de su futuro hasta este martes cuando se sinceró en Dos de Punta y dejó una luz de esperanza para los hinchas del Expreso: “No tengo ni idea de lo que voy a hacer con mi futuro. Siempre hay posibilidades de seguir, aunque es difícil. En ningún momento le cerré las puertas a Godoy Cruz. Veremos que pasa”, fue lo único que dijo.

“Queremos ir a visitar a mi familia a Mar del Plata y luego a ver a mis suegros que hace mucho que no los visitamos. Además tengo una sobrina de siete meses que todavía no pude conocer, ahí analizaré el futuro”, aseguró.

El capitán tombino habló sobre la gran temporada que hizo el equipo y del respeto que el Tomba generó en sus rivales: “Hoy desde Buenos Aires se lo ve distinto a Godoy Cruz. Muchos clubes prestan jugadores porque saben que acá se potencian. El reconocimiento de pares, de cuerpos técnicos, de dirigentes es difícil en el fútbol. Eso es lo que ganó este Godoy Cruz, que es muy difícil de ganar en el fútbol argentino”.

También habló de la relación con los hinchas, sobre todo con los niños: “Se generó algo con los chicos hinchas del Tomba. Muchos chicos en el club con la camiseta con el número 50, no es normal. A mi no me quedan mas que palabras de agradecimiento con la gente. Siempre me agradecen en la calle y en las redes sociales”.

Por las dudas la dirigencia ya busca reemplazante

Mientras el “Ruso” Rodríguez define su futuro, la dirigencia de Godoy Cruz abre el paraguas y comienza a sondear a otros arqueros.

El primer nombre que salió a la luz fue el de Ángelo Campos, arquero peruano de 30 años que está jugando en Alianza Lima de Perú y termina su contrato el 31 de diciembre.

Desde el país incaico aseguran que sólo fue un sondeo, pero el interés del Expreso irá creciendo a medida que Rodríguez demore su respuesta.

En esta temporada Campos llegó a acumular 29 encuentros en la presente temporada, siendo cinco de estos por la fase de grupos de la Copa Libertadores y 24 (incluyendo los Play-off) por la Liga 1, logrando 2610 minutos de juego. A ello, cabe destacar que en 15 cotejos logró mantener su arco en cero.