El regalo de Messi para Tomi, un fanático que lo siguió por París, Londres y Pamplona

Intentando llamar la atención del número uno del fútbol mundial, Tomás Friggeri lo siguió por tres ciudades diferentes con la esperanza de poder conocerlo personalmente. Con más de 20 cirugías vividas, el gran amor del joven fue siempre el fútbol.

En una entrevista con Infobae, Fernanda Ramírez (madre) contó toda la historia además de detallar que su hijo nació con problemas congénitos. Estando en París, la ciudad de las luces, en pleno viaje en ómnibus conocieron a Yair y Sabrina, dos compatriotas argentinos.

“Nos pasaron cosas muy locas. Y una fue la de dar con Yair y Sabrina en el autobús”, comentó Fernanda quien luego daría los detalles más importantes de la travesía. Algunos días después, y por pura coincidencia, los compatriotas se encontraron vagando por las cercanías a la casa del Diez: “Preguntando, dimos con la casa e hicimos guardia y los escuchábamos hablar. En un momento, se para Ciro, el más chiquito, y nos cierra la ventana en la cara. Después sacan la basura de la casa y nosotros nos asomamos”.

La historia de ese día terminó con la suerte de encontrarse a Antonella Rocuzzo. “En un momento sale Antonella con el auto, para, baja el vidrio, súper atenta, nosotros muy educados, y nos dijo “chicos, no pierdan tiempo porque no está”, cuenta Fernanda haciendo referencia al viaje de Messi a Arabia Saudita para realizar una publicidad.

Gracias a una carta que Fernanda escribió junto a Tomi, Lio Messi les respondió mediante un emocionante video donde saludaba al joven de 18 años. “él nos envió un video en el que saluda a Tomi y fue muy emocionante, un fenómeno”, se emociona Fernanda.

Su emotivo encuentro con Di Maria / Gentileza

La gran travesía no termina ahi ya que Tomás se encontraba tan lleno de esperanza que, junto a sus acompañantes, pudieron dar con las coordenadas de la casa de Ángel Di Maria. “Cuando estábamos por tocar el timbre de la casa de Di María, se asoma Jorgelina, su esposa, y grita “hola chicos” y baja Ángel y nos abre la puerta, y ya nos agarramos la cabeza”, expresan.

“Yo grité –recuerda Fernanda-, Tomi también. Lo tocaba, lo abrazaba, lloró y ahí Angelito le regaló la 11 de la Copa América, aunque no creemos que haya sido la que usó ante Brasil porque ya sería demasiado. Ahí nos pusimos a hablar y me arrepentí de no haberle pedido filmarlo un ratito jugando a la play con Tomi, porque estuvimos abajo un montón y no habría tenido ninguna historia, y mi hijo le dijo ‘gracias por la Copa América.’”.

El esperado abrazo con su ídolo / Gentileza

La frutilla del postre sería el viaje a Pamplona donde Tomás vería el partido amistoso contra Estonia. En medio de la planificación del viaje, una persona se acercó a la familia soñadora y les dijo que Messi los esperaba dentro del hotel. Así, el sueño del pequeño se volvió realidad: el tan anhelado abrazo con su ídolo.

Para terminar, luego del partido en el que Messi convirtió cinco goles, le regaló la camiseta a Tomi. “Increíblemente bien. Nos dicen que tenemos que ir al Mundial. Tomi le trajo suerte a Leo”, concluyó Fernanda sumamente emocionada.