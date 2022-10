El presidente de River contó cómo le dijo Gallardo que se iría del club: “Lo encontré muy dolido”

Todo el planeta River Plate todavía no logra salir de la conmoción que ocasionó el adiós de Marcelo Gallardo a la dirección técnica del club tras 8 años y medio en el cargo. Este domingo 16 de octubre, el Monumental lucirá repleto para despedir al mejor DT en la historia del club.

En ese sentido, Jorge Brito, presidente de River, dio detalles sobre cómo Gallardo le dijo que no seguiría como DT. Fue de noche y tras el triunfo frente a Platense que le aseguró al Millonario la clasificación a la Copa Libertadores 2023.

La salida de Marcelo Gallardo del estadio Monumental y el saludo de hinchas. (Gentileza Clarín)

Cómo le dijo Gallardo a Brito que no iba a seguir en River Plate

“Cuando termino el partido con Platense, me llamó Matías Biscay al vestuario y ahí fui a verlo a Marcelo. Ahí me contó la triste noticia, me dijo ‘Jorge, vos me habías pedido que cuando llegara este momento te lo dijera lo antes posible’, me dijo que había sido un año muy difícil, cosa que ya habíamos charlado muchas veces”, confió Brito, titular de River en reemplazo de D’Onofrio.

Y agregó: ”Cuando Biscay me llamó, me imaginaba lo que Marcelo me iba a decir porque no había mucho para charlar después de un triunfo contra Platense un miércoles a las 12 de la noche”.

En tanto, Brito aseguró que encontró “muy dolido” a Gallardo y que durante nueve años fueron muchas las charlas.

“A lo largo de los casi nueve años hubo muchos momentos en los que charlamos con Marcelo de qué es lo que viene, de cómo seguimos, pero esta vez encontré una persona muy dolida por la decisión pero muy aplomado, muy convencido y decidido, era algo ya determinante”, aseguró.

“ Imagínense lo que fue llegar a casa y no poder hablarlo con nadie y a la vez tener que organizar reuniones sin poder decir qué es. Cuando salimos de la reunión todos los que estábamos tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie”, expresó Brito, el presidente de River que tan solo tiene 43 años.

Francescoli, Brito, Patanian y cómo guardaron la noticia bajo siete llaves

“Con Enzo Francescoli y Matías Patanian decidimos ser muy reservados porque nos parecía que era un hecho tan importante, que todos los hinchas merecían enterarse por intermedio de Marcelo Gallardo y no por un periodista, un amigo o un dirigente”, apuntó Brito en relación al hermetismo con el que se manejaron una vez conocida la decisión del Muñeco.

Y añadió en el mismo sentido: “Valoro cómo terminamos el vínculo contractual, pero sobre todo el personal y ahora uno tal vez se anime a llamar amigo a Marcelo porque como presidente siempre tomé la relación con respeto y distancia”.

Por último, Brito contó cómo Gallardo influyó en decisiones extra futbolísticas del club dejando “la vara alta”.

“Gallardo te ponía la vara alta, nos desafiaba todo el tiempo con esa forma suya. Si bien era muy humano, constantemente estaba buscando desafiar, buscaba que todo lo que rodeaba al fútbol estuviera a la altura y por eso nosotros buscábamos el mejor proveedor, el mejor campo de juego y eso permitió que hoy podamos tener un Monumental que vamos a poder disfrutar en abril del año que viene con 84 mil personas. Él deja eso, que nunca te dejaba relajarte ni estar en una zona de confort, por eso ahora tenemos que aplicar eso que nos enseñó”, dijo.