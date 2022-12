El fuerte cruce entre Messi y Van Gaal tras la victoria albiceleste: “Vende que juega al fútbol y después te llena de pelotazos al área”

Louis Van Gaal, DT de Países Bajos, días antes del encuentro contra la albiceleste afirmó en conferencia de prensa en relación a Lionel Messi: “Efectivamente, es el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo”, señaló el estratega de 71 años. Sin embargo, comenzó a explicar las falencias del delantero que en la actualidad milita en el PSG: “Por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí también están nuestras posibilidades. Es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penales”, agregó.

Al parecer las declaraciones no le cayeron nada bien al astro argentino, que tras la victoria de este viernes fue a encarar directamente a Van Gaal. Las cámaras de televisión captaron el tenso momento en que Messi se acerca al europeo y comienza a hacerle el típico gesto de abrir y cerrar la mano en punta en alusión a “hablar de más”. Inmediatamente colaboradores de ambas selecciones intentaron calmarlo y, por suerte, la situación no pasó a mayores.

Minutos después de este cruce, en una entrevista de camino a los vestuarios, el futbolista argentino afirmó con respecto al técnico rival: “Vende que juega al fútbol y después te llena de pelotazos al área”.

Críticas al árbitro y a la FIFA

Por otro lado, en esa misma entrevista, el capitán le respondió con un insulto a alguien que no se vio detrás de cámara y después lanzó picantes declaraciones contra la FIFA, por la actuación del árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz.

“Me dio mucha bronca en el empate, creo que no era para que termine así, no quiero hablar del árbitro, porque sino te sancionan, no podés decir lo que pensás, ser sincero, pero la gente vio lo que fue, teníamos miedo antes del partido y la FIFA tiene que rever eso, no puede mandar alguien así, un árbitro que no esté a la altura”, lanzó el capitán en zona mixta.

Y evaluó en qué aspectos se equivocó el colegiado español, de 45 años. “Por las chiquitas, las boluditas, la última jugada donde viene el gol. Muchos detalles que dentro de la cancha te va inclinando”, completó.

Con Mateu Lahoz, Lionel ya tenía una historia previa a este juego por dirigirlo tantas veces en la Liga española y haberlo amonestado por sacarse la camiseta para homenajear a Diego Armando Maradona días después de su fallecimiento.

Pero también hubo espacio para celebrar una clasificación más a las semifinales de un Mundial, como en 2014. “Mucha alegría, mucho desahogo, no era para ir a penales y el alargue, sufrimos demasiado. Son unos cuartos de final de un Mundial, supimos sufrir y pasamos que es lo más lindo, es algo impresionante”, aseguró.