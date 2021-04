El Patrón Bermúdez defendió al Consejo de Fútbol de Boca Juniors: “Se vende un mal ambiente que en el club no existe”

El colombiano Jorge Patrón Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, habló del presente de la institución y aclaró algunos puntos sobre la renuncia de Mario Pergolini. Además, respaldó a Miguel Ángel Russo.

“Mario Pergolini no renunció por el Consejo de Fútbol. Nosotros tenemos la mejor relación con Mario. En el Consejo lo único que hicimos es siempre colaborar. La intención de comunicar desde el Consejo iba de la mano con la intención que tiene y sigue teniendo el club, como lo hacía con Mario, de tener un propio canal. Mario estaba al tanto de la cuenta del ´Predio´. A nosotros nos dio mucha lástima, él sólo debe saber por qué tomó esa decisión”, reveló el Patrón.

En declaraciones al programa Super Mitre Deportivo (Radio Mitre AM 790), Bermúdez amplió: “Nunca hubo un rompimiento ni una discusión. Si Pergolini tenía una idea, no es una idea que a nosotros nos haya caído como una obligación, ni nosotros le impusimos nunca nada a él. ¿Ustedes creen que por eso se fue Mario? Yo no creo”. “La relación de Pergolini con Riquelme era de vicepresidente a vicepresidente, con tremendo respeto. Ni Román se metía en los lugares que no conoce, ni tampoco vi a Mario avasallando a Román”, comentó.

Respaldo total a Miguel Ángel Russo

Sobre el trabajo del Consejo de Fútbol, el colombiano lo calificó como “regular”, aunque se despegó de los rumores que aseguran que se involucran en el armado del equipo de Miguel Ángel Russo.

“El dirigente de fútbol no juega al fútbol. El dirigente está para gestionar un recurso humano, hay que aclararle a la gente que nosotros estamos para programar los trabajos que se hacen, para que a los jugadores de Primera no les falte nada. Nosotros no entramos al vestuario para sacar alineaciones ni a decirle al jugador qué tiene que hacer dentro de la cancha”, explicó el Patrón.

Y si bien admitió que hablan “de fútbol todo el tiempo” con Russo, aclaró que “las opiniones no son autoritarias ni obligaciones para el entrenador”, porque no entran “en la decisión futbolística. Veo que todos dicen que Boca está mal y es el bicampeón. No me quiero imaginar qué pensarán los otros clubes”, resumió.

“Para el Consejo de Fútbol nunca estuvo en duda la continuidad de Miguel Russo en este último tiempo. Nunca estuvo en duda más allá de que hubo momentos buenos y menos buenos. Hubo momentos en que los dolores de cabeza del técnico, eran nuestros dolores de cabeza, pero nunca estuvo en el hilo de la continuidad la decisión de que Russo tenga o no que estar”, sostuvo.

“Nos duele cuando se dice desde afuera que no hay comunicación o que salgan a decir que no le conocemos la voz a los jugadores. Se vende un mal ambiente que aquí no existe. Creo que el Consejo de Fútbol está en la fase de aprendizaje en todo el tema de comunicación hacia afuera. Y en esta fase de aprendizaje el silencio es parte de conocer como se maneja todo y entender por qué se hace. Pareciera que hoy el consejo de fútbol es el culpable de todo”, cerró el exfutbolista y gloria de Boca Juniors.