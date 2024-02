El Ogro Fabbiani a corazón abierto tras asumir como DT de Deportivo Riestra: "Mi gran sueño es ser el entrenador de River Plate"

Luego de un paso por el año 2022, Cristian Fabbiani volvió a Deportivo Riestra. El Ogro asumió tras el escándalo del penal agónico en la victoria ante Comunicaciones por la Copa Argentina y palpitó su debut frente a River, este domingo por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El Ogro Fabbiani agarró Riestra, tendrá su debut nada menos que antes River y marcó su deseo a futuro.



🗣️ "A River lo voy a ir a presionar porque así siento el fútbol. Les voy a tapar los pases entre líneas. Voy a hacer que Barco y Nacho no agarren la pelota", advirtió. pic.twitter.com/IaPc8SSr1M — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2024

“Víctor (Stinfale) ya me había hablado en diciembre, que esté atento, que mire todos los partidos y lo trate de ayudar”, expresó Fabbiani en una entrevista con D Sports Radio, y agregó: “Se dio la oportunidad. El lunes me llamó después del partido y me dijo que iba a ser yo el técnico”.

Además, el Ogro aseguró que el duelo con River “va a ser un gran desafío desde lo emocional” y reveló su gran objetivo como entrenador: “Hoy me encuentra en la vereda de enfrente. Obvio que voy a querer ganar, es la única manera de cumplir el sueño y tratar de ser el técnico de River. Ese es mi sueño y lo que voy a buscar. Tengo que demostrar que estoy capacitado con esta camiseta para jugarle de igual a igual a un River que cada vez está mejor”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que siente “respeto y admiración” por Martín Demichelis y resaltó que “le tocó una etapa muy difícil” al reemplazar a Marcelo Gallardo: “Tiene todo lo que un técnico quiere tener: pases filtrados, mano a mano, jugadores que te abren los partidos, jerarquía, tiene chicos que responden cuando entran desde el banco. Va a ser un partido complicado, pero en nuestra cancha nos tenemos que empezar a hacer fuertes”.

La carrera del Ogro Fabbiani como DT