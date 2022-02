¿El mendocino Valentín Castellanos a River? El club pondría arriba de la mesa 10 millones de dólares

River Plate no se retira del mercado de pases y sigue en la búsqueda de un centro delantero. El octavo refuerzo para Marcelo Gallardo tiene nombre y apellido, aunque la negociación no es fácil. El mendocino Valentín Castellanos, estrella del New York City de la Major League Soccer de los Estados Unidos es el apuntado.

Por el goleador de 23 años (en la última temporada fue goleador del torneo) River ofrecería nada menos que 10 millones de dólares. El número resulta difícil de rechazar, aunque la negociación tiene variables y es más dura de lo que parece.

El City Group, que tiene el pase del jugador y que ya le dijo que no a una oferta del Palmeiras de siete millones de dólares, analizaría la oferta riverplatense. La misma tiene como número final los 10 millones de dólares aunque en etapas. La primera sería un préstamo, según TyC Sports.

River, por la salida del colombiano Jorge Carrascal al CSKA Moscú, tendrá una semana para tratar de destrabar la negociación, pero por estas horas el panorama es complejo.

En tanto, surgió el nombre del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo (24 años, CSKA Sofía), una alternativa en caso de que no se concrete lo de Castellanos.

Los números del mendocino Taty Castellanos en la MLS

Partidos jugados: 109

Goles: 42

Asistencias: 18

Títulos: 1 (MLS 2021)