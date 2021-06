El mendocino Emiliano Bosso fue confirmado por Carlos Retegui para ir a los Juegos de Tokio

El entrenador de los Leones Carlos Retegui dio a conocer la nómina de jugadores que representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se realizará del 23 de julio al 8 de agosto.

En la lista de 16, el mendocino Emiliano Bosso, jugador de GEBA, fue convocado como reserva y reemplazo del arquero olímpico Juan Manuel Vivaldi.

El hockista de 25 años, ex UNCuyo y con paso en el Real Club Jolaseta de España, dialogó con Los Andes después de haber recibido la gran noticia y por ser el único mendocino en hockey sobre césped que estará en la cita olímpica.

-¿Cómo recibiste la noticia?

-Ahí estoy, sorprendido. Fue justo saliendo de entrenar, y aunque la venía esperando toda la semana, ayer (por el jueves) después de la práctica nos dieron la lista. Estoy en el proceso de selección desde el 2017 (con el Junior), pero ser confirmado para los Juegos Olímpico es muy emocionante. Desde chico lo quise jugar, estar en una Villa Olímpica cerca de las grandes figuras del deporte.

-Debe ser una sensación rara tener que desear no entrar, porque sería por reemplazo ante una lesión o contagio de covid-19 de un compañero.

-Esperamos que no pase. Soy reserva porque no hay segundo arquero, por decisión del Comité Olímpico se tuvo que reducir la lista. Y el entrenador eligió sacar a un arquero para tener más en el campo, que son los más expuestos a lesiones.

-¿Siendo reserva, igual estás en el banco de suplentes?

-No, somos tres y debemos estar en la platea. Pero compartimos todo junto, entrenamos, hacemos las entradas en calor, concentramos, porque no sabemos en qué momento vamos a tener que ingresar.

El mendocino Emiliano Bosso, es olímpico. Gentileza

-¿Cómo te imaginás estando en Tokio?

-Empiezo por tener el orgullo de defender los colores de mi país. Y después, estar en la Villa Olímpica, que es lo más lindo de los Juegos pr tener la posibilidad de caminar con todos los deportistas, de diferentes disciplinas y nacionalidades. Figuras como Phlep, Djokovic, Nadal, hay muchos referentes. Bueno, ya convivo con campeones olímpicos (por Vivaldi, Ignacio Ortiz, Pedro Ibarra, Juan Martín López, Lucas Rossi, Matías Rey, Lucas Vila y Agustín Mazzilli); y estaremos con Los Gladiadores, el equipo de vóley, básquet con Scola, Campazzo, Laprovítola, la Peque Pareto…es un sueño.

-¿Cómo se han preparado Los Leones para defender el título?

-La semana pasada volvimos de Cariló donde hicimos trabajos físicos, pero estamos en el Cenard realizando entrenamientos en doble turno, más gimnasio y pasadas intermitentes en las pistas de atletismo. Tuvimos 8 partidos de preparación hasta ahora. Sabemos que es poco, por la situación que tenemos que vivir po la pandemia obligó que se suspendiera la gira por Europa, para jugar amistoso. Sí disputamos la Pro League, y entre el martes o jueves partimos a España para jugar partidos de preparación con esa selección. Después viajamos a Tokio.

Justamente, España será el primer rival de Argentina. El partido será el 22, debiéndose ausentar la delegación masculina de hockey en la ceremonia de inauguración, como sucedió en Río.

“Necesitamos afianzar y pulir detalles para llegar de la mejor manera. Todo lo que nos de rodaje, nos favorece. España y Argentina están entre los primeros nueve del ranking mundial, y cualquiera le puede ganar a cualquiera. El equipo que haga los detalles finos será el que gane”, dijo con respecto al rival del debut.

-¿Sos consciente de tu presente?

-Siempre lo imaginé, lo esperaba, pero no caigo. Lo que vengo pensando, procesando lo largo que ha sido este camino y la gente que me ha apoyado y alentado. Tuve la suerte de tener a un montón de entrenadores, a gente que no juega pero que me dejó cosas porque son apasionadas del hockey. Personas que te cruzas y te ayudan… las cercanas que son el sostén para que este recorrido sea menos difícil. Muchas cosas linda pienso que me ha pasado con todas ellos. Y en momentos como este, son muy importante. En eso soy consciente.