El Manchester City se adelanta por el "Diablito" Echeverri y la ilusión de River de retenerlo

El juvenil de River, Claudio “Diablito” Echeverri, quien quedó en el centro de los cuestionamientos por revelar que no pensaba renovar su contrato tras consagrarse en el Trofeo de Campeones, se encuentra en el radar del Manchester City.

El equipo del entrenador Josep Guardiola enviará una oferta en los próximos días para comprar el pase del futbolista en una suma cercana a los 25 millones de euros, mientras que lo dejaría cedido en el conjunto de Núñez por seis meses o un año.

De esta manera, el City se sumó al Chelsea y al Barcelona, otros dos clubes que ya mostraron su interés por el “Diablito” en pleno intento del “Millonario” por renovar el vínculo del joven jugador de 17 años.

💣 Claudio Echeverri será VENDIDO al #MachesterCity de Pep Guardiola por una cifra que rondará los 25M de euros. Además, #River buscará una cesión a préstamo hasta el 2025.



Cabe mencionar que a pesar de la VENTA y el acuerdo entre clubes, el Diablito se quedará en Argentina la… pic.twitter.com/uamRDrrDPf — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) December 24, 2023

“No voy a renovar, pero me quedaré un año o seis meses más. Mi representante habló con el presidente. Se dijeron muchas cosas de que no le atendía las llamadas, pero siempre estuvieron en contacto”, expresó Echeverri apenas finalizado el partido con Rosario Central en el que River se coronó campeón del Trofeo de Campeones.

Sus dichos despertaron fuertes críticas de los hinchas, lo que motivó a que el entorno del “Diablito” saliera a bajarle el tono a sus declaraciones y lo defendiera a capa y espada por su juventud.

🚨 ECHEVERRI: "NO VOY A RENOVAR MI CONTRATO"pic.twitter.com/XGfwH4LwnK — VarskySports (@VarskySports) December 23, 2023

Incluso Jorge Brito, presidente del club, se manifestó al respecto: “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que dijo. Quizá no era lo que había querido decir. Hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador y muy querido en el plantel. Tal vez fue la euforia del triunfo y no es tan así. Me quedo con lo que aclaró él, que nunca tuvimos problema con su representante. Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato”, señaló.