El Maggini Motorsport “pisó” fuerte en San Luis y se volvió con un doble podio

El Maggini Motorsport se presentó el pasado fin de semana en San Luis, donde el TC Cuyano, categoría que forma parte del espectáculo del Zonal Cuyano, llevó a cabo la séptima fecha del calendario, con otra gran actuación de sus pilotos. De esta manera. la escuadra del Valle de Uco repitió una gran performance, cosechando un doble podio de la mano de Luisito Maggini y Fabián Maggini, que alcanzaron el 2º y 3º puesto respectivamente, en un fin de semana histórico para el equipo porque por primera vez coincidieron en pista los cinco hermanos Maggini (Luis, Fabián, Jorge, Ariel y Alfredo), además de dos de sus hijos: Luis y Fabrizio.

Luisito Maggini volvió a subirse al podio, después de un sábado complicado. Tras clasificar 3º, en la serie rompió el motor. Estaba todo perdido hasta que su primo Fabricio le cedió el motor para que pudiera largar la final, ya que peleaba por el campeonato. Partió desde el fondo y terminó como escolta del ganador, en otra gran carrera. Y lo más importante, es que se mantiene como líder del campeonato, cuando restan dos competencias para la finalización del certamen. “Estoy feliz por un lado y amargado por otro. Teníamos buen auto, buen potencial, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. En la primera vuelta de la serie se rompió el motor, no teníamos otro de repuesto, y con la familia decidimos sacarle el motor a mi primo Fabrizio. Así largamos el domingo y logramos un segundo puesto después de una muy buena carrera. Pero nos descontaron muchos puntos en el campeonato. Espero que la próxima fecha la suerte nos acompañe más. Le agradezco a mi tío Fabián y a mi primo Fabrizio porque me prestaron el motor, eso se valora muchísimo, también a toda la familia, al equipo de Nicolás Gerardi y a Toto Pereiró por los motores”, comentó Luisito.

El Maggini Motorsport ahora focalizará su atención en tener un buen rendimiento en el Procar 4000 en el Coliseo Porteño.

Por su lado, Fabián Maggini, sigue mejorando. A bordo de su Nuevo Torino, subió al podio por primera vez en la temporada en una carrera que lo tuvo como lider en las primeras vueltas. “Fue un fin de semana positivo. Vamos mejorando de a poco, encontrando el rumbo del Torino. Largué segundo en la final y con una linda maniobra pasé a la punta, pero no lo pude aguantar a Ulises Campillay y me volvió a pasar. Me vuelvo muy conforme y contento con el resultado. Agradezco al equipo, a los sponsors y a la familia incondicional que siempre no sigue”, señaló.

En tanto el referente del equipo, Luis Maggini, tuvo que luchar todo el fin de semana con problemas eléctricos, finalmente pudo arribar en la séptima colocación. “Fue un fin de semana complicado en la parte eléctrica y no pudimos redondear un buen trabajo. Me voy contento por la actuación de mi hijo y mis hermanos, pero preocupado por el bajo parque de autos que mostró la categoría, hay que hacer un replanteo para saber como seguimos”, señaló.

Por su lado, Alfredo Maggini debutó en la categoría con un gran sexto puesto. En la final planteó su ritmo y alcanzó el objetivo de poder terminar la competencia, con la alegría de compartir la primera carrera con sus hermanos. “Sacamos adelante un fin de semana donde el objetivo era tratar de terminar por ser la primera carera. No fue fácil pero por lo menos cumplimos. El auto funcionó perfecto, todo el equipo de Iván Vechetti me hizo sentir muy cómodo y me enseñaron muchas cosas. Fue un fin de semana muy lindo, en familia y tranquilo”, destacó. Mientras que Ariel Maggini alcanzó su mejor ubicación histórica, al finalizar 5º; Jorge Maggini terminó 8º. No pudo largar la competencia final Fabricio Maggini, ya que le cedió el motor a su primo Luisito.

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 14 y 15 del corriente, cuando el Procar 4000 dispute la octava fecha en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Mientras que el 28 y 29 octubre, se llevará a cabo la octava carrera del TC Cuyano, en el Autódromo “Jorge Ángel Pena“ de San Martín.