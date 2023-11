El Maggini Motorsport, de Tunuyán, se presenta este domingo en el Coliseo Porteño

El Maggini Motorsport desembarcó este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Procar 4000 de automovilismo disputará la novena fecha del calendario. La escuadra del Valle de Uco llega al trazado mítico Coliseo Porteño con muchas expectativas, tras el segundo puesto logrado en la fecha anterior por Luisito Maggini, lo cual le permitió afianzarse en el campeonato.

El objetivo será continuar siendo protagonistas en la categoría, cada vez más competitiva, en un momento clave de la temporada cuando restan tres competencias para la finalización del certamen. “Llegamos de la mejor manera, con todas las ganas de subirnos al auto y poder redondear un buen fin de semana. Corremos en el circuito 9, un trazado que me cuesta, es muy técnico pero que a su vez me trae buenos recuerdos porque estuvimos cerca de ganar el año pasado. Esperemos que este fin de semana se den resultados lindos y a su vez, vengo con la fe intacta después del podio de la fecha pasada”, admitió Luis Maggini (h), quien marcha séptimo en el certamen con 195,5 unidades.

Y agregó: “Ojalá podamos redondear el año con algún podio más y poder terminar lo más arriba posible en el campeonato. Esperemos que sea un fin de semana positivo para mí y para toda la familia. Lo principal es disfrutar y eso lo hacemos todas las carreras. Estoy orgulloso y feliz de poder compartir la pista en familia”.

El Maggini Motorsport, también es protagonista en el ámbito local, donde compite en varias categorías del Zonal Cuyano.

Por su lado, Jorge Maggini (h), noveno en el certamen con 192 unidades, buscará ser protagonista nuevamente. “Llegamos con mucha fe. El 9 es un circuito muy técnico y es lo que más me gusta, trataremos de ser competitivos a lo largo del fin de semana. Si el chasis me lo permite, vamos a andar muy bien. Hemos trabajado en el auto, estoy más que contento y con ganas de que llegue el finde. Agradezco al equipo Pereiro Motorsport, a mi viejo y a mi familia que me acompañan en esto”, indicó Coki.

Fabián Maggini llega ilusionado y con el objetivo de meterse entre los diez de arriba, tal como ocurrió en la última competencia. “Estoy con muchas expectativas de poder andar bien. Espero que la suerte nos acompañe, lo principal es llegar y tratar de que sea lo más adelante posible. Agradezco a toda la familia que siempre nos acompaña, a todos los sponsors, a la gente amiga. Y también a los mecánicos por el esfuerzo y el laburo que hacen para que los autos estén de la mejor manera. Ojalá que tengamos un fin de semana espectacular”, sostuvo Fabián.

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO FAD MEDICAL



La categoría se presenta por la novena fecha de la temporada en el marco del "Gran Premio FAD Medical"



La previa en nuestra web... https://t.co/spz0A4ET2B pic.twitter.com/1zi4S1HBt1 — Procar4000 (@Procar_4000) November 23, 2023

Luis Maggini intentará volver a tomar protagonismo, en una temporada donde la suerte no estuvo de su lado en varias competencias. “Todo está en perfectas condiciones par afrontar este fin de semana. hicimos algunos cambios en el auto y esperemos que se puedan ver en la pista. Estamos con mucho entusiasmo y ganas, esperamos redondear un fin de semana exitoso como equipo, estamos contentos solo por poder estar presentes”, manifestó Luis, el referente del equipo.

En tanto que Fabrizio Maggini estará disputando su segunda competencia en la divisional B del Procar 4000, y llega motivado tras el gran sexto puesto alcanzado en el debut. “Estoy muy entusiasmado sabiendo que vamos a correr en el circuito 9 del Gálvez, lo cual es nuevo para mí. Vamos a dar lo mejor para poder estar lo más adelante posible, eso no quita que seguimos sumando experiencia, pero estamos cada vez más competitivos arriba del auto. Agradezco a mi viejo, porque sin él esto no sería posible, y a los sponsors que nos acompañan”, señaló Fabrizio.

Pole en el debut para Gastón Rossi



2️⃣ @leonowak77

3️⃣ @federico_lynn



"Gran Premio FAD Medical"



🎟 Entradas a la venta en boletería pic.twitter.com/k2a35sCsTP — Procar4000 (@Procar_4000) November 25, 2023

La actividad del Maggini Motorsport en la autódromo porteño comenzó este sábado, con dos tandas de entrenamientos oficiales (10 y 13.10), mientras que en horas de la tarde se produjeron las diferentes pruebas de clasificación. En la misma, ‘Coki’ Maggini fue el mejor de la familia al conseguir el sexto mejor tiempo de la tanda, con 1′24′043, en tanto que el poleman Gastón Rossi, registró 1′23′'115. Después, el mendocino mejor posicionado fue Luis Maggini (h), con el décimo puesto (1′24′'524), en tanto Luis Maggini pP) finalizó 19 (1′25′'802) en un parque automotor que tuvo 28 máquinas en pista.

Mientras que en la categoría B, Fabricio Maggini se clasificó en la posición 16° con un tiempo de 1′31′916, a 5.276 milésimas de segundos de Alan Guevara, quien se quedó con el mejor tiempo.

Pole para el líder de campeonato Alan Guevara



2️⃣ @jf_racing1

3️⃣ @ina_gallo



"Gran Premio FAD Medical"



🎟 Entradas a la venta en boletería pic.twitter.com/8Lg5uQTyZB — Procar4000 (@Procar_4000) November 25, 2023

Este domingo, la actividad continuará con las series clasificatorias, que arrancarán a las 10.25 y a seis giros cada una. Luego se disputará la final, desde las 15.25, a 14 vueltas o 30 minutos como máximo.