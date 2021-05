El llanto de Luis Suárez tras ganar La Liga con Atlético de Madrid que recorre el mundo: “En Barcelona me menospreciaron”

Atlético de Madrid se consagró campeón de La Liga luego de ganarle 2-1 a Valladolid, en un partido que lo empezaron perdiendo. Ángel Correa empató el partido con un golazo, pero los focos estuvieron puestos en Luis Suárez. Y es que el delantero no solo convirtió el gol que le daría la victoria al equipo, sino que -tras el pitazo final- rompió en lágrimas por la emoción de conseguir el título después del difícil año que le tocó transitar en Barcelona.

Tras el silbato final del árbitro que indicó la hazaña del Atlético, el uruguayo salió a expresar toda su emoción por el título conseguido, y apuntó contra la dirigencia del equipo catalán. “Desde que empezó la temporada me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para mostrar que uno esta vigente . Gracias a este grandísimo club por confiar en mí, a mi mujer, mis hijos por el día a día. Llevo muchos años en el fútbol y es el año que mas he sufrido” , declaró.

Además, aprovechó la oportunidad y disparó contra el ex presidente de la institución Josep María Bartomeu, luego de que lo adjetivara como ‘ex jugador’: “Es especial por todo lo que toco sufrir, ahí están mis estadísticas, ahí esta Luis Suárez”.

Sin embargo, no se privó de halagar a su compañero de ataque Correa, y a la campaña que hizo el equipo. “Obviamente que nuestro trabajo siempre va a intentar de cumplir haciendo goles, en otros equipos a veces la contundencia es necesaria y es la muestra que el Atlético hizo durante toda la temporada. Fuimos los más regulares y nos merecemos esta liga”, señaló.

Finalmente , quien no pudo quedar afuera de sus agradecimientos es su amigo Lionel Messi, con quien se había juntado en la semana a almorzar: “Estará contento porque somos amigos. Me deseó toda la suerte, que lo merecía”.

Luis Suárez no se guardó la emoción en ningún momento de los festejos, y así lo mostraron las cámaras, cuando lo captaron sentado en una parte del estadio José Zorrilla, llorando desconsolado mientras realizaba una videollamada con su familia.

El uruguayo supo ser pieza fundamental del equipo del Cholo Simeone, no solo con sus 21 goles en la temporada, sino también por el tanto a último minuto frente a Osasuna. Si el goleador no convertía, Atlético podría haber perdido la punta en la tabla de posiciones.