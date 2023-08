El Inter Miami de Messi se mide con FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup: Hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi quiere mantener a flote su buena racha en el partido por los octavos de final de la League Cup ante FC Dallas en el Estadio Toyota de Texas.

Tras la victoria por 3-1 a Orlando City en el “Clásico del Sol” con otra presentación estelar de Messi anotando dos goles, los dirigidos por Gerardo Martino buscarán meterse en los cuartos de final y para ello visitarán a un duro rival como el FC Dallas que viene de superar 2-1 a Mazatlán.

Lionel Messi, delantero argentino de Inter Miami y su gran momento goleador. (Prensa Inter)

El encuentro que tendrá la presencia de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba desde el arranque para el elenco rosa y también contará con presencia argentina de los argentinos Alan Velasco y Facundo Quignón en el equipo de Texas podrá verse a través del MLS Season Pass en Apple TV.

Recordemos que para adquirir esa suscripción la misma tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si cuentas con Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Lionel Messi saludando al público de Inter Miami después del partido con Orlando City en la Leagues Cup de la MLS. (Prensa Inter Miami)

Posibles formaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

FC Dallas: Maarten Paes; Geovane, Nkosi Burgess, José Antonio Martínez, Samuel Junqua; Sebastian Lletget, Facundo Quignón, Alan Velasco; Bernard Kamungo, Jesús Ferreira y Jáder Obrian. DT: Nico Estévez.

Hora: 22:30

TV: Apple TV - MLS Pass

