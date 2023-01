El insólito motivo por el cual Óscar Romero decidió festejar su gol como el Topo Gigio en la victoria de Boca

La primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol finalizó su jornada de domingo con la victoria de Boca por 1 a 0 ante Atlético Tucumán, en una Bombonera repleta de fanáticos azul y oro.

Este encuentro estuvo marcado por los debuts de Sergio Romero y del paraguayo Bruno Valdez. Además, significó un nuevo voto de confianza para Nicolás Orsini de buen desempeño y también se recordará por los regresos de Ezequiel Fernández (tras su préstamo en Tigre) y de Ezequiel Zeballos, luego de una larga lesión en su tobillo que le demandó más de 5 meses de recuperación.

Atlético Tucumán y Boca juegan en La Bombonera por la Liga Profesional 2023. (Planeta Boca Juniors en Twitter)

La gran figura de la noche fue el número 10, Óscar Romero, quien convirtió el tanto de la victoria tras un gran contragolpe comandado por Sebastián Villa y que fue terminado por el exRacing y San Lorenzo con un disparo cruzado que venció el mendocino Tomás Marchiori.

El paraguayo no se guardó nada al momento del festejo y encaró hacia la zona de palcos para enfrentarse cara a cara contra Juan Román Riquelme y hacer el clásico festejo del Topo Gigio. Este particular festejo generó cierta polémica, ya que no se sabía si era un homenaje o una forma de expresar algún tipo de disconformidad.

Romero reveló el motivo de su festejo

Tras la finalización de este complicado debut, Óscar Romero dialogó para la transmisión oficial y expresó el motivo de su festejo: “Recibí una llamada antes del partido de Román y por eso el festejo fue dedicado a él... Me dijo que iba a hacer un gol hoy”, comentó el volante paraguayo, develando que todo se trató de un agradecimiento al vice de Boca por la confianza que este colocó en él.

Luego, el futbolista sentenció “Lo importante es que el equipo se entregó por completo, era importante comenzar con el pie derecho y lo hicimos. Ahora a pensar en lo que se viene”.