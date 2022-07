El increíble motivo por el que Cristiano Ronaldo se inyecta bótox en su zona genital

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y pese a sus 37 años (una edad avanzada para un futbolista), el portugués se encuentra en un grandísimo estado físico y es pretendido por muchos equipos europeos de alto nivel.

Los ingredientes de este éxito prolongado en el tiempo se han basado en una estricta dieta y un estilo de vida saludable, así como rutinas de ejercicio reglamentadas antes y después del entrenamiento. Pero en las últimas horas se reveló uno de los secretos mejor guardado del astro lusitano, ya que trascendió que en los últimos meses CR7 se sometió a un peculiar tratamiento al inyectarse bótox en su zona genital.

¿Qué motivó al jugador tomar esta decisión? Al parecer lo sedujo la idea de aumentar el grosor de su miembro hasta por 2,5 centímetros. Cabe destacar que no es la primera vez que el delantero realiza este tipo de procedimientos estéticos, ya que en ocasiones anteriores se había tocado la cara para combatir las arrugas.

Pero lo que jamás se supo en todos los años en los que se habla de su vida privada, es que se hubiese tocado otra parte de su escultural cuerpo. Ante esto, estudios científicos hablan de la efectividad de este tratamiento, que logra generar mayor tamaño en la circunferencia del miembro. El efecto del tratamiento dura dos años y es una técnica habitual de los actores de la industria pornográfica.

Lo que todavía no trascendió es lo que lo deparará en el futuro en materia futbolística, ya que Ronaldo no se unió a la gira que el Manchester United realiza por Malasia y parece que dejará a los Red Devil’s, por el simple hecho de que el cuadro inglés no jugará Champions League el siguiente torneo. Y eso para CR7, es uno de los desafío más grandes en lo que queda de carrera.

Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la llegada de Erik Ten Hag como nuevo DT del Manchester United.

El conjunto inglés se encuentra en plena reconstrucción tras varias malas campañas, por lo que equipos como el Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid y hasta el PSG de Messi, lo están tentando a sumarse a sus respectivas filas.