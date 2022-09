El ídolo máximo de River Plate: Marcelo Gallardo firmó un tatuaje que desató las lágrimas de un fanático

Marcelo Gallardo, entrenador de River, tuvo un gran gesto a la salida del entrenamiento: le firmó un impresionante tatuaje a un fanático, quien no pudo ocultar su emoción por su encuentro con el técnico.

Luego de la práctica, el Muñeco frenó con su auto en la puerta del River Camp, para firmar autógrafos y sacarse fotos. Y uno de los hinchas le pidió que le firme su imponente tatoo, que muestra al DT con la Copa Libertadores y la fecha de la histórica final contra Boca en el Santiago Bernabéu (9 de diciembre de 2018).

Luego del encuentro con Gallardo, el fanático no pudo ocultar su emoción. “Estoy muy emocionado. Lo soñé un montón de veces. Me dio todo. Me dio una alegría tremenda. Lo que estoy viviendo es una alegría tremenda”, afirmó en diálogo con TyC Sports.

¡GALLARDO le firmó el TATUAJE y se QUEBRÓ! 🥺✍️



Este fanático del Millonario fue a la salida del entrenamiento del Millonario con un TREMENDO tatuaje del DT en la espalda. El entrenador frenó para firmar autógrafos y se encontró con la sorpresa. 🎙️ @juancortese pic.twitter.com/HYICXcM7om — TyC Sports (@TyCSports) September 2, 2022

Por otra parte, reveló que tuvo la camiseta “tres años guardada en el placard, sólo para que la firme él”. Y sentenció: “Gallardo es todo. Nos dio todo a los hinchas de River. Por eso me hice el tatuaje. No lo puedo creer, tengo una emoción tremenda”.