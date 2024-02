El héroe del clásico de Avellaneda: Adrián “Maravilla” Martínez, no hizo inferiores, fue recolector de basura y estuvo preso por error

Adrián “Maravilla” Martínez está teniendo un inicio soñado con la camiseta de Racing. El delantero, que fue uno de los más buscados en este mercado de pases, le anotó tres goles a San Lorenzo en el clásico que finalizó 4 a 1 y solo tres días más tarde marcó por duplicado en la visita a Newell’s y esta tarde abrió el marcador en el clásico de Avellaneda frente a Independiente. Además de su capacidad goleadora, cuenta con una increíble historia: no hizo inferiores, trabajó de recolector de basuras y fue preso por error.

FINAL! Racing 🟦⬜️🟦 derrotó 0-1 a Independiente y se quedó con el clásico de Avellaneda. El gol lo firmó Adrián Martínez, máximo artillero de la Copa LPF 🏆🇦🇷 junto a Borja (6). pic.twitter.com/50W1vt5cxF — VarskySports (@VarskySports) February 24, 2024

La increíble historia de Adrián Martínez

El delantero no se formó en la divisiones menores de ningún club, a excepción de un breve paso por Villa Dálmine a los 17 años, y de chico solo jugó para su club local Las Acacias. En ese entonces, Martínez trabajaba como recolector de basuras y albañil, hasta que un accidente en moto hizo que perdiera su trabajo.

En 2014, el hermano de Adrián Martínez fue baleado y él fue arrestado -por error- tras haber sido acusado de quemar y robar la casa del agresor. Tras seis meses en prisión, la inocencia de Martínez fue confirmada y al salir de la cárcel volvió a Las Acacias. Al año, el atacante se probó en Defensores Unidos de la Primera C y el club lo fichó -aunque sin goce de sueldo- para que luego haga su debut oficial con 22 años.

Con SEIS goles en siete partidos, Adrián Martínez es el goleador de la Copa de la Liga.

El ex #Instituto sigue de racha en #Racing. pic.twitter.com/zS0lYG3Qvd — Hernán Laurino (@cholito82) February 24, 2024

En el 2017, Adrián Martínez convirtió 21 goles con la camiseta del CADU (en total hizo 34 tantos en 73 partidos) y eso lo llevó a fichar por Atlanta de la Primera Nacional, club en el que marcó 15 goles en una temporada e incluso convirtió ante River.

Los éxitos siguieron. En 2018, Martínez pasó a Sol de América de Paraguay y fue el goleador del equipo en el torneo con 12 goles. Ese mismo año, el delantero pasó a Libertad del mismo país y debutó en la Copa Libertadores con un triplete ante The Strongest de Bolivia. Allí ganó su primer título: Copa de Paraguay en diciembre de 2018.

En 2021, el oriundo de Campana apodado Maravilla (por poseer el mismo apellido que el boxeador argentino campeón mundial de los pesos medianos del CMB y OMB) fichó a préstamo por Cerro Porteño -solo jugó 9 partidos, al año siguiente tuvo un breve paso también a préstamo por Coritiba de Brasil, con cuatro goles en 22 encuentros.

A principios del 2023 dejó definitivamente Libertad y firmó con Instituto en calidad de jugador libre por un año en su primera experiencia en un lustro en el fútbol argentino. Ante el desafío, Maravilla la rompió y fue la principal figura de la Gloria en su retorno a la máxima categoría después de su descenso en el Clausura 2006. El oriundo de Campana marcó 18 goles en 41 encuentros con el equipo de Alta Córdoba con el agregado de que le convirtió a Boca, Independiente y a Racing como también a Belgrano para ganar el clásico cordobés ante un repleto estadio Mario Alberto Kempes que contó con ambas parcialidades.

Luego de tres partidos en donde el delantero no se pudo destacar con la camiseta de la Academia, tuvo una noche soñada ante San Lorenzo, el único grande al que no le había marcado. Le anotó por triplicado y, además, le dio la asistencia a Facundo Mura para el cuarto gol. Tras el encuentro, recordó su historia y lo privilegiado que se siente: “Siempre dije que no me gusta que me digan “Maravilla”, porque si no la metés te queda el apodo muy grande. Pero lo que hizo dios conmigo fue una maravilla, porque no sé cuanta gente tuvo la posibilidad de salir de la cárcel a los 23 años, jugar al fútbol y vivir de esto”.

Por si fuera poco, solo tres días más tarde volvió a anotar su nombre en la columna goleadora al convertir el 2-0 sobre Newell’s en la apertura de la fecha 5, en un duelo más que anticipado al reunir a dos de los máximos candidatos a quedarse con el liderato de la Zona B y pelear a fondo por el título.

En el clásico ante Independiente, el exdelantero de Instituto abrió el marcador tras un pase excepcional de Juan Fernando Quintero. Maravilla eludió a Rodrigo Rey y definió a arco vacío. En principio fue anulado el tanto, pero tras una revisión del VAR se revirtió la situación y lo convalidaron.