El Globo recibiría una sanción “ejemplificadora”

Lo que aparentaba ser un simple partido del Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino, derivó en una impensada pesadilla en Las Heras. Huracán vencía 3-1 a Ferro de General Pico cuando inició un tiroteo, según fuentes policiales, con epicentro en la popular norte, producto de la interna de la barra del Globo. Y las corridas en las tribunas se trasladaron al campo de juego: los jugadores e integrantes de ambos equipos huyeron asustados ante la posibilidad de ser alcanzado por las balas. Uno de los proyectiles impactó en el hombro derecho de Mauricio Romero, entrenador del conjunto pampeano, quien cayó desplomado sobre el césped, ante las cámaras de TV, que captaron el horroroso momento. El club informó que por fortuna se encuentra fuera de peligro. Después de la lógica suspensión, se abrió un abanico de posibilidades sobre la o las pena/s que el Consejo Federal de Fútbol le puede imponer a la institución mendocina.

El encuentro transcurría por los carriles normales y terminó en barbarie.

Ante la consulta de Más Deportes, un referente de la entidad que organiza y fiscaliza la categoría, como así también el Torneo Regional Amateur, comentó que la pena puede “ser ejemplificadora”. ¿A qué se refirió la fuente? A lo máxima que puede recibir reglamentariamente un club, más allá de que deberá presentar un descargo donde aludirá a un hecho aislado que se produjo fuera del Estadio General San Martín y que, como club, se contrató un operativo de seguridad que evidentemente falló. Mientras las conjeturas son varias, el Globo está en manos del (duro) informe que presentará el árbitro del encuentro, el sanjuanino Pablo Núñez.

Dependiendo de ese escrito que recibirá el Tribunal de Disciplina del Consejo (compuesto por cinco personas), en Huracán, la dirigencia trabajaba anoche en procura de reunir todo tipo de material para ser presentado a modo de pruebas. “La institución no tuvo nada que ver”, dijeron. De todas maneras, el reglamento es amplio en su interpretación y son varios los artículos en los que el Globo se puede ver perjudicado. “La pena puede ser muy grave”, agregó el dirigente del CF consultado.

¿Cuáles son esos artículos? En primer lugar, se debe mencionar el 80°, que habla de multas, sanciones y/o suspensión. El mismo reglamenta una pena de “dos a seis fechas, del valor bruto de la entrada general de 500, según la gravedad del hecho, al club cuyos socios, parcialidad o público partidario ubicado en los sectores asignados a dicha institución, en oportunidad de partidos de división superior en certamen de cualquier categoría, que: a) promuevan desórdenes; b) arrojen cualquier clase de proyectiles o de otros elementos que se utilicen como tales; c) agredan por cualquier medio al árbitro, árbitro asistente, asistente deportivo, personal técnico, jugadores o público en general, siempre que el hecho pueda atribuirse a una consecuencia inmediata de la disputa de aquél (se dispute o no el partido) o un partido anterior; f) Incurran en hechos graves y generalizados que impliquen desobediencia o resistencia a la autoridad. Si como consecuencia de los supuestos indicados anteriormente, u otra causa imputable, se impidiere la iniciación del encuentro o su prosecución, se aplicará al/los club/s responsables una deducción de 9 a 30 puntos acreditadas que sean las responsabilidades pertinentes, pudiendo decidirse la pérdida de la categoría o, incluso, la desafiliación por el término de un año con pérdida de la categoría. No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, el Tribunal de Disciplina podrá declarar perdido el partido al equipo del club responsable, o a los dos equipos si existiera culpa concurrente, cualquiera sea el tiempo jugado y la cantidad de goles señalados. Las sanciones previstas en este artículo, se aplicarán a cualquier hecho producido antes, durante o después del partido, dentro o fuera del estadio”.

Munives se refirió a los incidentes

Con el correr de las horas, y teniendo en cuenta los primeros informes policiales, los incidentes comenzaron por la disputa del poder entre tres barrios referentes que buscan dominar la “popular” de Huracán Las Heras. Todo se originó, según las pericias, adentro de la tribuna, y luego se trasladó a la calle, donde se habrían producido los disparos. En el marco del dispositivo de seguridad, se detuvo a 8 personas, entre quienes estaría el autor del disparo que hirió al técnico Romero, y los mismos están alojados en la Comisaría 36.

“Estamos analizando todo, no sé si hubo disparos adentro de la cancha. Hubo requisas, pero es probable que cómplices arrojen armas de afuera hacia adentro”, comentó Roberto Munives, Director General de la Policía de Mendoza. “Escucho un arma semiautomática y en lo personal, soy autocrítico en cuanto a no tener responsabilidad como fuerza. Seguramente se hizo algo mal o lo que se hizo no alcanzó. De todas maneras, el operativo no falló. Tenemos testigos de que todo era una fiesta casi de carácter familiar, y la cantidad de efectivos era acorde a la cantidad de público (38 efectivos para mil hinchas)”, confió.

Giardini puso en duda su futuro presidencial

Sin dudas que esto será una mancha difícil de borrar en Huracán, una locura que podría haber terminado en desgracia y que de alguna manera afecta el trabajo de Rafael “Ratón” Giardini en estos 9 años de gestión. “¿Qué si podría dar un paso al costado?, no es para menos”, aseguró el Ratón. “Esto que pasó me dolió mucho. Tuve incertidumbre por todo esto y siento mucho dolor por todo esto. No quiero hacer un juicio de valor sobre nadie ni nada, pero repudio estos actos de violencia”, agregó.

El presidente de Huracán Las Heras podría dejar su cargo.

En cuanto a si falló la seguridad, indicó: “El problema está y no lo hemos sabido resolver. No quiero decir algo que no corresponda ni ofender a nadie, pero nosotros pagamos el operativo para proteger el espectáculo deportivo dentro de la cancha, pero no sabría decirte si alcanza más allá. Porque los disparos vienen de afuera de la cancha”, destacó el directivo.

Respecto a si esto puede costarle caro a la institución, dijo: “Es difícil saberlo, pero nos avergüenza. Hoy apareció este obstáculo en el camino y es como volver a foja cero y le va costar a Huracán salir de este problema. Voy a pedir disculpas a todos en un comunicado”.