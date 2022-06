¿El fin de la era Gallardo?: el entrenador de River se reunirá con los directivos del PSG

Marcelo Gallardo viajó a Francia para reunirse con el director del París Saint Germán (PSG) y poder tomar el puesto de Mauricio Pochettino que todo indica que se iría en los próximos días después de no cumplir con las expectativas, a pesar de haberse consagrado de la liga doméstica, la Ligue 1.

Según C5N, durante la semana, el argentino arribó a París y estuvo presenciando partidos del Grand Slam de Tenis francés, Roland Garros. No obstante, el motivo principal de su visita era una reunión con Luis Campos, el director deportivo del club parisino que recientemente reemplazó al brasilero Leonardo. Algunas versiones aseguran que la palabra final de la contratación la tendría Kylian Mbappé.

La temporada 2021 y 2022 del PSG, que finalizó hace unas semanas, no fue como la planearon porque no lograron la Copa de Francia ni la tan ansiada Champions League. Con solo una competencia ganada, consideraron que Pochettino no está a la altura para poder continuar al mando del primer equipo.

Este fin de semana se hará la reunión oficial en la que hablará sobre su contrato que, en primera medida será de 3 años, y los próximos días harán oficial la llegada. Pero como aún no anunciaron la despedida del actual DT harán las cosas en orden.

Gallardo tiene contrato hasta diciembre con River, club donde ganó 14 títulos, entre ellos siete internacionales. Este fin de semana estará al frente del equipo en el partido de domingo 21.30 frente a Defensa y Justicia en el arranque de la Liga Profesional de Fútbol.