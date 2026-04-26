Cita histórica en el Parque con Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: hora,TV, formaciones

Un día muy especial para el fútbol mendocino: después de cuatro años, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima volverán a enfrentarse en un contexto excepcional. Será en el clásico mendocino por la Primera División, en el marco de la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La Lepra y el Lobo se medirán este domingo desde las 15 en el Estadio Bautista Gargantini, en una nueva edición del clásico del Parque y en un duelo que se disputará por primera vez en la Liga Profesional. Un verdadero hito histórico.

El encuentro contará con el arbitraje d e Yael Falcón Pérez y será televisado por TNT Sports Premium.

Se espera un Gargantini c olmado para disfrutar de este choque, impulsado además por el gran presente de ambos equipos mendocinos en la Liga. Principalmente, el de Independiente Rivadavia, que lidera el torneo y ya está clasificado a los playoffs. Por su parte, Gimnasia llega en alza, con el objetivo de meterse en los octavos de final.

Dos entrenadores con la misma escuela

El equipo dirigido por Alfredo Berti es uno de los mejores del campeonato. En tanto, el conjunto conducido por Darío Franco -ambos de raíces bielsistas- viene en franca recuperación desde su llegada al Parque.

La Lepra viene de igualar ante Banfield por la Liga y de lograr un resonante triunfo en el Maracaná frente a Fluminense por la Copa Libertadores, donde lidera el Grupo C. El Lobo, en tanto, llega tras vencer a Lanús en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima vs Lanús El Lobo busca volver al triunfo frente a su gente en el Legrotaglie, donde enfrenta a Lanús por la fecha 15 del Apertura. Ramiro Gómez/Los Andes

Se vuelve a ver las caras después de 4 años

La última vez que se enfrentaron fue en octubre de 2022: en aquella ocasión, Gimnasia se impuso 1 a 0 en el torneo Reducido de la Primera Nacional. Ese mismo año, Independiente Rivadavia había eliminado al Lobo en la Copa Argentina, mientras que luego el Mensana ganó 2 a 0 en la fase regular del torneo de ascenso.

Hoy, ambos son protagonistas del fútbol argentino, aunque con realidades distintas: Independiente, en lo más alto; y Gimnasia, luchando por afianzarse en su primer año en la categoría.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors La Lepra golea al Bicho en el Parque y no solo está dando una muestra de jerarquía y superioridad sino que se está metiendo en play offs. Walter Caballero

Un duelo histórico

Será un partido histórico: los dos equipos más importantes de Mendoza volverán a cruzarse en el Parque, pero esta vez en Primera División, algo que no ocurría desde hace más de cuatro décadas (44 años).

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional El miércoles próximo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se medirá con el conjunto salteño en el Estadio Eduardo Gallardón. Ramiro Gómez / Los Andes

Las probables formaciones Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheiko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Blas Armoa, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Datos del partido:

Día: domingo 26 de abril

Hora: 15:00

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima