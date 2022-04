El exgoleador brasileño Ronaldo cree que su generación supera a la de Messi y Cristiano Ronaldo

El exfutbolista brasileño Bel Luiz Nazario de Lima, más conocido como Ronaldo, no tuvo dudas hoy al considerar a su generación mejor que la liderada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y se basó en que nadie le discutió a ellos el primer lugar mientras que en la suya había más jugadores de primer nivel.

En una entrevista por Sky Sport Italia, el exjugador de Barcelona, Real Madrid, Inter y Milan, dijo “Si me preguntan que generación elegir, digo la nuestra y no tengo dudas”.

A la hora de justificar su polémico punto de vista el campeón mundial con Brasil en dos ocasiones y en dos de la Copa América dijo: “Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son. Y Neymar... Pero faltan los demás, no han llegado a su nivel”.

Ronaldo, durante su carrera, conquistó dos Balones de Oro (1997 y 2002), en una época post Diego Maradona y en la que se encontraban en su plenitud futbolística el francés Zinedine Zidane, sus compatriotas Ronaldinho y Rivaldo, el portugués Figo, el inglés Michael Owen, el checo Pavel Nedved, el ucraniano Shevchenko y el francés Thierry Henry.

Las palabras del legendario exfutbolista tienen sustento en cuanto a que en su tiempo, la entrega del Balón de Oro se repartió entre varios futbolistas, a diferencia de los últimos 13 años, en los que el premio se ha repartido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, solo con la excepción del 2018, cuando lo ganó el croata Luka Modric.