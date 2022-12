El emotivo video con el que Dibu Martínez saludó a un nene que sueña con ser arquero

A horas de la final del Mundial de Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez tuvo un tierno gesto con un nene de 5 años que sueña con ser arquero y sufre una parálisis cerebral. El video del saludo se hizo viral en las redes sociales y desató, como merece, la ovación de los fanáticos de la albiceleste.

Brian Nahuel Cortés More es un chico de Forres, Santiago del Estero, que admira al arquero de la Selección Argentina. Padece una parálisis cerebral que afecta al tronco de su cuerpo y a todas las actividades relacionadas a pararse, sentarse y moverse. La pelea día a día para cumplir su sueño y poder jugar como su ídolo.

El pequeño asiste al jardín de infantes Nazaret, donde el personal lo ayuda con estimulaciones y ejercicios diferenciados. Días atrás, a Brian lo grabaron mientras realizaba su terapia y sonreía, parando las pelotas. Quienes lo atienden le decían lo mucho que se parecía al guardameta.

El video se viralizó y llegó a “Dibu”, quien no dudó en contestarle con cariño al nene.

“Hola, Brian, acá el Dibu te habla. Vi cómo atajabas y la verdad me emocionó mucho. Gracias por tu apoyo, por querer ser arquero como yo. Seguí intentándolo, seguí atajando. Me encantó el video. Espero que disfrutes del partido el domingo. Chau, crack”, expresó el arquero del equipo que dirige Lionel Scaloni.

La historia de Brian, el fanático del Dibu Martínez

Brian pelea con la ilusión de algún día normalizar sus funciones motoras. Según contó a Nuevo Diario Web su mamá Thalía, desde muy chico que muestra pasión por el fútbol. Ella le compró un arco de juguete y una vecina le regaló los guantes de arquero que usaba su hijo. Los ojos de Brian brillan cada vez que llega el día de ponérselos y comenzar sus ejercicios de arquero.

El pequeño santiagueño que sueña con atajar como el Dibu Martínez.

Fue Noelia González, su kinesióloga, quien lo grabó un día mientras realizaban sus prácticas favoritas, donde Brian atajaba pelotas, y enviaron el video a una página de Facebook llamada “La Nueva Polémica y Deportes”, responsable de subirlo a internet con la ilusión de que el “Dibu” lo llegue a ver y envíe una respuesta, objetivo ahora cumplido pero que entonces se divisaba como remoto.

“Fue emocionante ver la cara de mi hijo cuando lo escuchó, era algo que no tiene precio saber que quien él admira le da un aliento a no bajar los brazos y seguir luchando. Es algo que como madre se lo agradezco de corazón, ya que no es fácil para un niño tan chiquito que le encanta y le apasiona el futbol no poder caminar, es algo duro para la vida de él pero estás caricias de aliento llenan el alma de mi hijo”, manifestó Thalía, la mamá del fan del Dibu.