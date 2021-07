El emotivo mensaje de Neymar a Messi: “Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande”

Golpeado y triste por la derrota de Brasil en la final de la Copa América 2021 ante Argentina, Neymar aseguró este domingo que odia perder pero que disfruta el título de su “amigo y hermano” Lionel Messi.

“¡Odio perder! Pero disfruta del título, el fútbol te estaba esperando para este momento”, escribió el ’10′ de Brasil en un mensaje en Instagram que acompañó con un video de él abrazándose con el astro argentino al final del juego en el legendario Maracaná de Río de Janeiro.

“Mi amigo y hermano Messi, quedé triste y le dije ‘hdp, me ganaste’. Quedé muy triste por haber perdido. Pero este tipo es asombroso! Tengo un respeto muy grande por lo que ha hecho y hace por el fútbol y especialmente por mí”, agregó.

Con gol de Ángel de María, compañero de ‘Ney’ en el PSG, la Argentina de Messi venció a Brasil en el templo carioca en la final de la Copa América-2021, rompiendo una sequía de 28 años sin títulos y otorgándole el primer trofeo a ‘La Pulga’ con la casaca albiceleste, tras cuatro finales perdidas con su selección.

El mensaje de Neymar para Lionel Messi. (Instagram/@neymarjr)

Neymar lloró apenas finalizó el encuentro pero después se fundió en un emotivo abrazo con Messi, con quien entabló una estrecha amistad en el Barcelona, donde formaron un temible tridente junto al uruguayo Luis Suárez.

Cuando terminaron los festejos, se les vio compartiendo en las escaleras de los camerinos del Maracaná. “Perder me golpea, me duele...es una cosa con la que aún no aprendí a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que yo vi jugar”, señaló ‘Ney’.

La derrota, sin embargo, deja al astro brasileño sin título en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

El ’10′ se perdió por lesión la victoria en la Copa América-2019, también disputada en Brasil, que la ‘Canarinha’ ganó al vencer 3-1 a Perú en el Maracaná.

Además de perder su primer partido oficial desde la caída con Bélgica en cuartos de final del Mundial de Rusia-2018, Brasil perdió un invicto de doce fechas y una imbatibilidad histórica en la competición sudamericana. Las cinco veces previas que albergó el torneo salió campeón.