El duro comentario de Pablo Lescano contra Yerba Brava tras su presentación en el Maracaná: “Vergüenza ajena”

Un pequeño desfase entre la música y la voz del cantante de Yerba Brava, la banda que representó a Boca en la final de la Copa Libertadores que se disputó en el Maracaná y en la que perdió ante Fluminense, generó una crítica mordaz de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, quien había rechazado la oferta de actuar en esa presentación por no poder tocar en vivo.

En una publicación en la red social “X” que mostraba la actuación de Yerba Brava, Lescano comentó: “Vienen porque hay que tocar en vivo, tengo un amigo que cobra más barato”. También añadió: “Y hacen playback. Yo toco Cumbia en vivo”.

Pablo Lescano fulmino a críticas a Yerba Brava. Foto: Captura.

Lescano había revelado anteriormente las razones por las cuales rechazó la propuesta de la Conmebol para actuar en Río de Janeiro. Argumentó que la organización necesitaba un grupo que hiciera playback, lo cual no estaba dispuesto a hacer. “Hoy en Ezeiza me cruce con un montón de hinchas viajando a Brasil y todos me preguntaban lo mismo: Vas a tocar? La organización necesita un grupo que haga Playback y eso no es para mi”, había escrito.

Nueve días antes de la final, Lescano ya había insinuado su rechazo a actuar con playback, escribiendo: “Lo único que digo es que con mi grupo DAMAS GRATIS tocamos en Vivo. Si quieren una pista corte Playback que convoquen otro género musical, esto es CUMBIA”.

Después de la presentación de Yerba Brava en el Maracaná, Lescano no tuvo reparos en criticar a sus colegas, calificando la actuación como “vergüenza ajena”, citando un tuit con la banda que el Chavo del Ocho, la Chilindrina y Quico conformaron en uno de sus capítulos.

Lescano recibió elogios por parte de un seguidor por ser “lo más” al “no aceptar el playback en la final” y que calificaba la actuación de Yerba Brava como “bochornosa”, el líder de Damas Gratis le respondió “Me Río de Janeiro”. Luego le respondió a otro usuario que le habló sobre “los códigos entre colegas” y este respondió: “Colegas míos no son, yo toco en vivo. Se llama dignidad”.

La ceremonia de apertura de la final de la Copa Libertadores también incluyó la actuación de otros músicos y artistas, así como una presentación de bailarines y la actuación del cantante Ferrugem como representante de Fluminense.

