Diego Brancatelli aclaró por qué ingresó al estadio Maracaná con “la 12″

Las imágenes del periodista Diego Brancatelli ingresando al estadio Maracaná de Río de Janeiro junto a Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca, y otros miembros de la hinchada se volvieron virales en las redes sociales. Tras la final de la Copa Libertadores, Brancatelli decidió explicar su presencia en el estadio.

El periodista publicó un video en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, que fue filmado por las cámaras de TN, donde se le ve acompañado de la barra de Boca alentando al equipo. Aclara que estaba orgulloso de ser hincha de Boca y de viajar para apoyar al club, pero quiso aclarar la situación.

En su declaración, Brancatelli afirmó: “Para terminar con un tema o cualquier especulación: Estoy orgulloso de la hinchada de Boca. No reniego ser hincha ni viajar a todos lados” y sumó “Hoy me tocó entrar con ellos y aproveché para grabar unas imágenes para C5N cómo se me ve en el canal colega. Pero vine con mi familia”.

Los tuits de Diego Brancatelli. Foto: captura.

El video se viralizó principalmente en X y muestra al periodista caminando hacia atrás para filmar a la hinchada de Boca con su celular. Aunque estaba filmando a la barra brava, también se unió a los cánticos y alentó al equipo.

En otro tuit, Brancatelli respondió a quienes lo tacharon de “mufa” por su presencia en el estadio Maracaná. “Y para los que hablan boludeces: fui al Morumbí y lo vi campeón vs Palmeiras. Lo vi Campeón vs Santos. Viajé a Japón en 2003 y lo vi Campeón vs Milán. Estuve en 2007 vs Gremio en Porto Alegre”.

También respondió a un hincha de River que lo acusó de ingresar al estadio sin entradas, indicándole que no hable “boludeces” y agregó: “Decenas de vueltas en Argentina. Mufa “yo no” diría Ramón”, en referencia al gesto de Ramón Díaz saliendo de La Bombonera en un clásico entre Boca y River en 2013.

