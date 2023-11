Almirón habló tras la derrota de Boca en la final de la Libertadores: “Se derrumba un sueño, mastico dolor”

Las sensaciones son de mucho dolor pero hay que levantarse porque estamos en un club grande, dijo el técnico de Boca Juniors, Jorge Almirón, tras la final perdida de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en el Maracaná.

“Se derrumba un sueño hoy, pero esto sigue, hay que levantarse y seguir. Estamos masticando mucho dolor, una gran tristeza por los jugadores, por el club, por la nuestra hinchada, pero debemos seguir, levantarnos y seguir”, dijo Almirón en rueda de prensa.

Los delanteros Germán Cano, a los 35 minutos, y John Kennedy, a los 98 en la prórroga, marcaron los goles para la victoria del Tricolor carioca. El peruano Luis Advíncula se encargó del empate parcial a los 72.

Jugadores de Fluminense celebran la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Maracaná. EFE/ Antonio Lacerda

Para Boca la derrota es un durísimo golpe en su obsesión por alcanzar el séptimo título de Libertadores. Una segunda final de Copa que pierde desde 2018, cuando su archienemigo River Plate le infligió la peor humillación en su historia al derrotarlo en el Santiago Bernabéu.

“Fluminense hizo méritos para ganar y no veo por qué no reconocer que es un gran equipo. No fue fácil, a pesar de que en algunos momentos fuimos mejores que ellos, pero en esta cancha y ante este gran rival pues no se ve hoy lo positivo”, agregó.

La derrota supone para Almirón un gran interrogante sobre su continuidad en La Bombonera, en virtud a la irregularidad del equipo y los discretos resultados del Xeneize desde que asumió a mediados de abril.

“Desde que llegamos hemos ido reconstruyendo el equipo, hemos ganado un montón de cosas, pero insisto en que eso hoy no se ve porque perdimos”, sostuvo el entrenador.

El argentino Germán Cano, de Fluminense, celebra su gol en la final de la Copa Libertadores ante Boca. EFE/ André Coelho

“Hoy jugaron por primera vez una final continental varios de los chicos, Cavani y Barco los tuvimos que sacar porque estaban con molestias, intentamos refrescar el equipo, pero no se nos dio”, remarcó.

Para Boca el partido en el Maracaná era una apuesta difícil, teniendo en cuenta que su presente en el campeonato argentino lo tiene alejado de los puestos de Libertadores para el próximo año. Sólo le valía ganar para asegurarse la participación.

“Hoy no puedo evaluar lo que viene, estamos con esta tristeza, esta desilusión. Tenemos sí que levantarnos, seguir trabajando”, puntualizó.