El DT Scaloni y las chances de la Selección Argentina: “Ganar la Copa América no es obligación”

En la víspera de la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas (las jornadas 7 y 8 se jugarán en junio), el entrenador Lionel Scaloni opinó sobre las chances de la Selección Argentina en la próxima Copa América, que se desarrollará tanto en el país como en el territorio colombiano, teniendo en cuenta los 25 partidos que lleva dirigidos al frente del combinado albiceleste desde agosto de 2018.

Pasando en limpio las estadísticas, el sucesor de Jorge Sampaoli, de nula experiencia a nivel clubes, pero de gran tarea en las juveniles de la albiceleste, afrontó 15 encuentros amistosos, seis participaciones por Copa América y cuatro compromisos por Eliminatorias Sudamericanas, con un saldo de 15 victorias, seis empates y cuatro derrotas, con 46 goles a favor y 18 en contra.

“Yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado. Nos hemos pegado tantos palos por creer que éramos los mejores... y luego no ser los mejores ni, ¡ojo! ser los peores. Tenemos un gen competitivo claro. Cualquier entrenador quisiera tener a un argentino en su equipo, pero eso no nos hace invencibles para nada”, declaró Scaloni en una entrevista con Marca.

Y agregó: “Y, si no, vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986; la última Copa América, en 1993. Son muchos años ya sin títulos. Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: ‘vamos a ganar por ustedes’. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría”.

En cuanto al exitismo argentino y las presiones por volver a ganar un título, el DT acotó: “En algo creo que hemos cambiado. Fuimos a la Copa América de Brasil, no salimos campeones, pues fuimos terceros, pero la opinión general fue buena. Y en las anteriores Copas perdimos por penales y pareció que fue una catástrofe. La gente vio un cambio y creemos que ése es el camino”.

“La gente ve que hay un equipo que sale a jugar de una manera concreta y, sobre todo, es una Selección sin cosas raras. Convocamos a los que creemos, y si un jugador merece estar en la Selección, lo traemos. La gente se siente identificada. Yo creo que los argentinos nos estamos dando cuenta, poco a poco, que solo gana uno y, últimamente, no es Argentina la que gana. Para volver a ganar de forma habitual faltan muchas cosas”, detalló.

Sobre las descalificaciones que recibe por su “inexperiencia” como entrenador, el entrenador confesó que no es algo que lo tenga preocupado y compartió una perlita: “Un día me agarró de la mano ‘El Maestro’ Tabárez (seleccionador de Uruguay) y me dijo: ‘usted, cuando le digan que no tiene experiencia, debe decir: es verdad, pero tengo vivencias’. Quiero decir con esto que he estado más de 20 años jugando al máximo nivel y eso es una ventaja. Aventurarse a decir: ‘éste no sabe’... es arriesgado. Hay jóvenes como Pep o Nagelsmann que son grandes entrenadores. Uno nunca para de aprender, teniendo 40 años o siendo un entrenador de 60 años con 30 de experiencia”.