Godoy Cruz cayó (0-1) anoche en el Malvinas Argentinas frente a River Plate, en el tercer juego de la zona 3 de la Copa de la Liga Profesional, la cual es liderada por el conjunto conducido por Marcelo Gallardo y en la que el Tomba la cierra sin partidos ganados.

Esta situación deja al Expreso complicado para la segunda rueda, en la que le queda por jugar dos encuentros más de local (Central y Banfield) y de visitante frente al elenco de Núñez.

Tras el encuentro de ayer, el técnico Diego Martínez analizó el juego tombino y destacó el trabajo de sus dirigidos resaltando que el equipo va interpretando su idea.

“Tenemos sensaciones bastantes ambiguas. Nuevamente terminamos un encuentro con la manos vacías pero por varios momentos el equipo fue superior al rival, generó situaciones y hoy no fue la excepción. Teníamos un grado de incertidumbre por lo que proponía River, pero a partir de eso también tratamos de imaginar las formas para neutralizarlo y lastimarlo, creo que el equipo estuvo más que a la altura”, expresó luego Martínez.

Y agregó: “La sensación de mayor tristeza la tengo por los muchachos porque la verdad el esfuerzo que hacen en la semana, el compromiso que tienen para con nuestra idea y el respeto por el laburo son realmente muy buenos. El fútbol profesional se mide por los resultados y esos nos llegan. Nosotros, como cuerpo técnico, estamos contentos con lo que se está construyendo. Somo un equipo nuevo, en una situación atípica y que ,partido tras partido, estamos dando pasos positivos. Seguiremos intentando en esta búsqueda de seguir ajustando, de seguir corrigiendo y, sobre todo, creyendo en lo que los muchachos hacen”, aseguró el DT.

Por su parte, Gianluca Ferrari dijo en una entrevista post partido a TNT Sports que “nos vamos con bronca porque no nos sentimos superados y creo que no merecimos perder, pero con eso no alcanza. Pasó lo mismo en los dos partidos anteriores, con Rosario Central y con Banfield, que perdimos después de haber hecho méritos para llevarnos algo”, agregó el defensor, mientras que consideró que su equipo debe dar un plus para mejorar.

Finalmente Jalil Elías, quien resaltó el nivel que lució anoche el Tomba a pesar de la derrota: “No sé si sufrimos atrás, son más las que generamos nosotros.”