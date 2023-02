El Dibu Martínez rompió el silencio y habló de su atajada a Kolo Muani: “Hay que tener una cuota de suerte”

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha bisagra en la historia futbolística de nuestro país, ya que finalmente la Selección argentina y Lionel Messi consiguieron la tan ansiada tercera estrella en el Mundial Qatar 2022.

Además del capitán rosarino, otras de las figuras fue sin duda Emiliano “Dibu” Martínez, que en la final contra Francia fue el héroe nacional al atajarle una memorable pelota al delantero Kolo Muani y detener un penal en la tanda final.

Dibu Martínez hizo repensar a la Fifa para la tanda de penales (AP)

Lo cierto es que en las últimas horas el arquero del Aston Villa rompió el silencio y habló de todo lo que vivió hace dos meses atrás en el país árabe.

"Dibu" Martínez con la Copa del Mundo, rumbo a Argentina (Instagram)

El Dibu habló sobre la atajada a Kolo Muani

El Dibu Martínez brindó una entrevista para ESPN y sentado desde la sala de prensa del club inglés habló acerca de la gesta que significó la obtención de un nuevo título mundial para nuestro país e hizo hincapié en cómo vivió la histórica tapada a Kolo Muani.

“Fue una jugada muy rápida. La saca el arquero, la vuelve a sacar Ota (Otamendi), el central controla y la vuelve a meter a la olla, como dirían en Argentina, y justo le salió un pase perfecto entre Ota y Germán (Pezzella) y me encuentro a Muani con la pelota picando adentro del área en el medio del arco y que me lo va a romper. Trato de atacarle un poco en diagonal para achicarle un poco el ángulo y mostrarle un poco el primer palo, me estiré en esa pierna y ese brazo rezando que vaya ahí, puse mi cuerpo tan firme que la pelota rebotó muy fuerte. Son momentos muy rápidos y a veces tenés una cuota de suerte. Lo pudimos haber ganado en la contra”, relató el arquero.

La tapada de Dibu Martínez a Kolo Muani. EFE

Luego Emiliano contó lo que pensó ni bien finalizaron los 120 minutos de juego: “No me reproché que podríamos haberlo ganado en los 90. Terminó y dije ‘wow, qué partido de fútbol’. Fue el mejor partido de fútbol que jugué en mi vida”.