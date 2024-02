El Deportivo Maipú tuvo su noche de gala con sueños de Primera

Tras haber concretado su mejor temporada en 2023, histórica para institución a lo largo 96 años de vida, donde estuvo a minutos de ascender a la máxima categoría del fútbol de AFA, el Deportivo Maipú emprenderá un camino renovado y lleno de ilusiones en la Primera Nacional. El Cruzado hará su estreno el sábado a las 17 visitando a Chacarita, otro candidato.

Rubens Sambueza, figura emblemática del Cruzado de la temporada 2023, el sábado hará su debut como entrenador de Maipú

Son varios los motivos que tiene la entidad maipucina de cara al inicio del certamen para soñar con una buena campaña. Rubens Sambueza, ayer líder futbolístico del equipo, hará su debut como director técnico tras el alejamiento del entrenador Luis García.

Sambueza fue un jugador clave el año pasado en la extraordinaria campaña de Maipú, donde sin lugar a dudas fue el intérprete táctico en la cancha y condujo al equipo maipucino a jugar la final por el ascenso frente a Riestra, donde cayó por 1-0 en un duelo plagado de jugadas polémicas.

En el Arena Maipú, el Botellero, además de presentar en sociedad su plantel también mostró la indumentaria que utilizará esta temporada.

El talentoso ex volante zurdo, a los 39 años, y con pasado exquisito por el fútbol grande en el que tuvo sus inicios River, le puso fin a su carrera profesional después de 20 años y eligió al Botellero para despedirse del profesionalismo y comenzar una nueva etapa en su vida: la de entrenador.

En uno de los salones del hotel Arena Maipú, el Cruzado hizo una excepcional presentación en sociedad del plantel y la indumentaria oficial, que utilizará en el campeonato.

“Sambu” se ganó el corazón del hincha Cruzado, ese que ha marcado a fuego a la entidad en este último año. Por lo tanto, junto a Fausto Montero, el capitán del equipo, fueron los más ovacionados durante la velada.

Sin dudas que el “Súper Dépor” ha conformado un plantel muy competitivo, con algunos jugadores de experiencia y un grupo que tiene promedio de entre 20 y 24 años.

Fausto Montero fue uno de los jugadores más ovacionados durante la presentación, el volante lució el modelo de la camiseta oficial que utilizará el Cruzado este 2024.

El flamante entrenador, Rubens Sambueza, comentó durante la presentación: “Estoy feliz porque en el último año de mi carrera me tocó disfrutar muchísimo del fútbol, momentos buenos y no tanto, pero siempre pensando en positivo para todo lo que venía. Me tocó retirarme en este club, luego de jugar una final, con algunos compañeros que hoy siguen en el equipo (señaló a Fausto Montero) y, considero que la mejor manera fue compitiendo y como lo hicimos con Maipú el año pasado. Estoy feliz por todo lo que pasó”, comentó a quien en las inferiores de River apodaban “Cañito”, por su gran facilidad para hacer túneles a sus adversarios.

Respecto a este momento que está viviendo y las expectativas para la temporada, el ahora director técnico señaló: “El fútbol me ha llevado a conseguir cosas importantes en mi vida, pero todo eso también forma parte del pasado, hoy, trato de disfrutar desde otro lado, siendo el técnico y por todo este gran recimiento que he tenido junto al cuerpo técnico. Considero que será una temporada muy linda, pero depende mucho de nosotros. Seguramente será difícil como cada torneo, pero nada es imposible si se proponen objetivos y se trabaja para cumplirlos”, manifestó el ex volante.

Y agregó: “Es lindo que la vara haya quedado alta porque es un gran desafío para este grupo, que tiene que estar preparado para competir. Tengo mucha fe en todos los jugadores, hay una competencia sana muy linda e importante”, indicó Sambueza.

También tuvo palabras de agradecimiento a los hinchas: “Qué decirle a la gente, que siga alentando y apoyando, porque el año pasado nos hicieron muy bien. No se consiguió lo que todos queríamos, el sueño de llegar a Primera División, pero nunca es tarde”, manifestó el DT del Cruzado.

Rubens Sambueza (centro) junto al cuerpo técnico y colaboradores que lo acompañaran esta temporada en el Deportivo Maipú.

Se vieron muchas caras nuevas en el plantel, Sambueza habló en qué condiciones llega el equipo al inicio del torneo y aseguró que buscará el ascenso: “El grupo está muy bien, muy entusiasmado e ilusionado; la humildad, el esfuerzo y el compromiso es algo que este grupo tiene. Cada jugador día a día se entrega al máximo. Estamos muy bien, ilusionado y, el objetivo, es poder levantar la Copa, si Dios quiere”, sostuvo.

Finalmente expresó qué lo identifica de este club: “Maipú es algo muy importante en mi carrera, después de 20 años me retiré acá. El año pasado lo disfruté muchísimo, y estoy muy agradecido de que me hayan elegido como DT y espero que podamos lograr cosas importantes”, concluyó Sambueza.