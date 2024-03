El Deportivo Maipú le ganó a Patronato y sumó su segundo triunfo en la temporada

Triunfazo. Con la tranquilidad con la que suelen fabricarse las grandes victorias, el Deportivo Maipú se dio el gusto de ir a Paraná y ganarle en su propia cancha a uno de los candidatos al ascenso, como Patronato. Fue 2-1, merecido e inobjetable, que no sirve para dejar la zona de descenso, aunque si para seguir recuperando posiciones en la tabla de la Zona B en la Primera Nacional 2024.

La visita tomó el protagonismo desde el principio. En un amanecer que sorprendió al dueño de casa, el visitante tuvo la apertura del marcador en dos oportunidades y antes de que se cumplieran los primeros tres minutos. En una jugada que arrancó Ozuna por el sector izquierdo, envió un centro preciso que Almirón le puso la cabeza y Salvá apareció justo para salvar a su arco. De ese córner, llegó una nueva chance. Igual o mejor, que Arnó ganó en las alturas y su cabezazo se estrelló en el horizontal. Pero eso no fue todo. Casi en la jugada posterior, recuperación rápida en el medio, a Arnó le llegó la pelota limpia y Salvá volvió a aparecer para evitar la caída de su arco. Tres chances clarísimas de un equipo visitante que en cinco minutos había generado más que en muchos de los encuentros anteriores. Increíble. El Cruzado no ligaba ante un “Patrón” que no podía dar dos pases seguidos.

Con el correr de los minutos, Patronato creció territorialmente y acercó peligrosidad con los arranques de Franco Coronel por la banda izquierda que defendía Moyano. Más allá de eso, se prestaban la pelota, había equivocaciones y daba la impresión que si Maipú lograba pasar con balón dominado la zona media, podía volver a quedar mano a mano con Salvá. Pero esa ocasión llegó con un_remate desde afuera de Ozuna que se desvió en Burdisso y salió apenas afuera. La que no salió fue un gran derechazo de Sosa que la tiró por arriba de Salvá y marcó el 1-0 con la complicidad del “1″ y de un palo. Golazo que nació de un rechazo desde el fondo de Coronel. Merecido.

En el complemento, el “Patrón” reinició las acciones con tres variantes y dos de ellas aportaron soluciones que no tenía el equipo: Barinaga y Pereyra le dieron más movilidad al ataque ante un Maipú que padecía el cansancio de varias de sus piezas y que estaba agazapado en su campo esperando por alguna contra. Las hubo, pero sin la precisión necesaria. Y en los últimos minutos, el Cruzado lo luchaba y en una jugada casi aislada, el local encontró el empate con un zapatazo de Turraca. Cosa de no creer. La única que tuvo el dueño de casa, la mandó a guardar. Nada para hacer para Noce a pesar de su estirada. Pero había más. El Cruzado que hizo un gran partido y quería ganarlo, tuvo una inmejorable ocasión con una media vuelta de Ostachuk que pegó en el horizontal. No ligó. Pero no todo estaba perdido. Tras un centro de Ozuna, Rasic la agarró de zurda y marcó el merecido 2-1 del Cruzado.

En la próxima fecha el Deportivo Maipú recibirá a Racing de Córdoba para seguir en plena levantada.

