El colombiano Diego Valoyes, en la órbita de Boca Juniors para reemplazar al “Toto” Salvio

Boca Juniors ya se habría puesto en contacto con Andrés Fassi, presidente de Talleres, para escuchar las condiciones que exige para una posible salida de Diego Valoyes. Cabe recordar que el futbolista colombiano tiene contrato con La T hasta el 30 de junio de 2024, por lo que actualmente existen dos opciones para que los Xeneizes lo sumen a sus filas.

La primera es optar por el jugador a modo de préstamo incluyendo una posible opción de compra. Los de la Bombonera podrían estudiar fuertemente esta opción, ya que no tendría que comprometerse con el total de la ficha del jugador en el caso de que no cumpla con las expectativas planteadas.

La segunda es estar dispuesto a pagar el total del fichaje de Valoyes, que actualmente, según el portal Transfermarkt, es de €6 millones de euros. Quizás esta alternativa sea un poco más arriesgada para el club, esto es porque deben esperar a que el futbolista rinda y pueda adaptarse al modelo instalado por Battaglia.

Diego Valoyes, en la órbita de Boca Junior para reemplazar al “Toto” Salvio.

La decisión de Talleres con Diego Valoyes que complica a Boca

Por su parte, el propio Diego Valoyes expresó su deseo de salir de Talleres y afrontar un nuevo desafío futbolístico a sus 25 años. A pesar de esto, el conjunto cordobés lo incluyó en la lista para los octavos de final de la Copa Libertadores, al igual que a sus nuevos refuerzos, como Julio Buffarini, Favio Álvarez, Francisco Pizzini, Diego Ortegoza y Alan Franco Palma.

De esta manera, si logra destrabar su llegada a La Ribera, el Xeneize no podrá tenerlo en cuenta para la serie ante Corinthians, ya que Valoyes fue inscripto por otro equipo en esta fase eliminatoria del máximo certamen continental, detalla TyC Sports.

Igualmente, su técnico Pedro Caixinha confirmó en rueda de prensa que “no está disponible para el miércoles con Colón y creo que tampoco lo estará para el encuentro de vuelta” porque atraviesa la última instancia de recuperación un problema muscular del cual se resintió días atrás.

Luego de que River Plate desistiera por su fichaje, los Xeneizes se acercaron al jugador de Talleres.

Refuerzo más allá de la Libertadores

La inclusión del nacido en Cartagena en la nómina de la T no es algo que preocupe demasiado a Boca, debido a que Juan Román Riquelme, Sebastián Battaglia y compañía lo piensan como un refuerzo más allá de la Libertadores y no como un parche inmediato por el alejamiento del Toto.

“Tengo una gran relación con Román (Riquelme) y la gente de Boca, pero no he tenido llamados por Diego Valoyes”, dejó en claro Andrés Fassi, presidente del Matador. Y agregó en Radio La Red: “Hay algo en Europa por él y es por eso que no juega”.

Por último, al ser consultado sobre el precio del delantero, el mandatario de la T aseguró: “Vale alrededor de diez millones de dólares”. Boca, por su parte, hace fuerzas para que en Córdoba bajen sus pretensiones e incluso le reclaman a la institución el pago de dos millones por una vieja deuda por el pase de Cristian Pavón.