El ‘Colibrí' Borja le hizo caso a Demichelis y se transformó en el goleador de la Copa de la LPF

River Plate venció a Rosario Central con dos goles del colombiano Miguel Borja, quien pasó a ser el líder de la tabla de posiciones de los goleadores de la Copa de la LPF 2024 con 12 anotaciones, superando al delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez (11).

Goleadores de la Copa de la LPF 2024

“Gloria a Dios que se pudo ganar, se le pudo aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros. Este es un equipo que se está acostumbrando a darle vuelta el resultado y eso es algo muy importante. Creo que lo que se vio es muy bonito”, comentó el colombiano, quien encontró en el entrenador Martín Demichelis, otra perspectiva.

Según comentó el jugador ante las pantallas de TyC Sports, Demichelis le pidió que no saliera mucho del área y finalmente dio resultado.

“Me decía no te vayas a salir del área, quedate, alargalo que se van a generar los espacios. Y eso fue lo que traté de hacer, muchas veces no toco la pelota pero me gustaría salir, tocarla, pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Hoy (por el domingo) se vio el resultado de lo que él me dijo y bueno, gloria a Dios que pudimos anotar”, expresó el delantero.

Sobre el rival canalla, Borja confió: “Sabemos que este es uno de los recientes campeones del torneo argentino y tienen un equipo muy bueno. Se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron, hicieron un buen primer tiempo. Nosotros salimos a buscar en el segundo tiempo con más jugadores de ataque y creo que se vio un buen resultado”.