El club del Este provincial que no para de dar vueltas

Club Mario Pastran lo hizo de nuevo. Otra vez el destino y el empuje de su plantel hicieron posible el festejo. El undécimo. Casi nada; casi todo. Desde su fundación, en mayo del 2013, bajo la presidencia de Pablo Pastran, el club se hizo protagonista de los torneos de veteranos del Este provincial, donde exjugadores suelen seguir despuntando el vicio y dando jerarquía a la competencia. Sin embargo, y pese al rodaje en las distintas categorías del fútbol argentino, son “uno más” a la hora de compartir 90 minutos.

Como en otras definiciones, el campeón se conoció desde los doce pasos. Antes, durante un duelo que se disputó con mucha intensidad y destellos de categoría de uno y otro lado, no hubo forma de quebrar el cero. Club Mario Pastran y La 80 fueron claramente los mejores equipos de la temporada y la paridad fue absoluta. Incluso, dentro del partido hubo pequeños partidos, donde unos y otros dominaron. Sin embargo, no consiguieron imponerse en los metros finales del campo y todo derivó indefectiblemente en los penales, donde CMP consiguió un triunfo 2-0, tras cuatro remates por bando. La 80, en su primera final en la competencia, no consiguió anotar ningún remate desde el punto penal y el festejo se tiñó de blanquinegro.

En cancha de Montecaseros, bajo el arbitraje de Claudio Abba, ambos planteles expusieron jugadores de mucho talento, con pasado en el fútbol profesional: Daniel “Tanque” Giménez, Cristian “Chimango” Andrada, Mario “Cebolla” Zanón, Juan Molina, Mauricio “Perro” Zafarana y Fernando “Mono” Labaké del lado ganador; Javier Videla, Sebastián “Pampero” Coria, Enrique “Quique” Museri y Darío Zárate en la otra vereda.

Daniel "Tanque" Giménez; otrora goleador de Godoy Cruz.

Fue una verdadera final, de dientes apretados y mucha disputa en todos los sectores del campo de juego. Sin tregua, ambos planteles discutieron la definición hasta los instantes finales, con sentencia favorable para el multicampeón, que volvió a coronar una competencia luego de haber completado un recorrido donde solo perdió un partido a lo largo de seis meses.

El encuentro presentó un marco de gente importante, con ambas parcialidades decididas a brindar un importante espectáculo a partir de las banderas, los fuegos artificiales y las bengalas.

Todos sus títulos: Clausura 2017; Clausura y Anual 2018; Apertura, Clausura y Anual 2019; Clausura y Anual 2021; Clausura y Anual 2022 y Clausura 2023.

El plantel campeón. Arqueros: Cristian Andrada, Moisés Ferrer y Sandro Echeverría. Defensores: Carlos Morales, Pablo Andrada, Sergio Pereira, Enrique Mut, Juan Molina, Darío Medina, Fernando Labaké y Mario Zanón. Volantes: Mariano Rojas, Mauricio Zafarana, Hugo Muñoz, Ariel Banella, Gonzalo Pérez, Daniel Bazán, Juan Funes, Daniel Damonte, Héctor Pericas, Jairo Ramírez, Rubén Gómez, Carlos Escalante y Juan Azor. Delanteros: Daniel Giménez, David Pérez, Mariano Bustos, Juan Gutiérrez, Walter Spies, Roberto Vera y Javier Molina. Cuerpo Técnico: David Godoy (DT); Víctor Zalazar (AC) y Sergio Carreras y Javier Campos (Utileros).