El camino de Gimnasia e Independiente Rivadavia a horas del comienzo del Reducido de la PN

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia serán los representantes de Mendoza en el Reducido de la Primera Nacional. Con esa confirmación, afrontarán la última fecha del torneo con el deseo de posicionarse lo mejor posible. Y para eso hay que ganar.

El Lobo, Instituto y San Martín de Tucumán buscarán este domingo, en la jornada de cierre, quedarse con el segundo puesto que da la clasificación a las semifinales del Reducido por el segundo boleto a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima busca clasificar a semifinales de la Primera Nacional.

Con el título y el ascenso directo en manos de Belgrano, el premio mayor que quedó en juego es la segunda ubicación: hasta ahora es de Instituto (65 puntos), que recibirá a Deportivo Madryn, pero también tienen chances Gimnasia (64, visitará a Atlanta), y San Martín (63, recibirá en la “Ciudadela” a Flandria).

El tercero mejor ubicado pasará directamente a los cuartos de final y el cuarto a la primera rueda del Reducido con otros nueve equipos ya clasificados: All Boys, Estudiantes (BA), Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes (RC), Defensores de Belgrano, Riestra, Independiente Rivadavia y Deportivo Morón.

La 37ma y última fecha, que se había iniciado ayer con el empate sin goles de Mitre (SE) y Alvarado (MDP), tuvo este sábado los siguientes resultados: San Martín (SJ) 2 - San Telmo 1, Estudiantes (BA) 2 - All Boys 0, Atlético de Rafaela 0 - Riestra 2, Chacarita 0 - Villa Dálmine 0, Brown (A) 0 - Almirante Brown 0, Agropecuario 0 - Morón 0, Quilmes 1 - Deportivo Maipú 0.

Los partidos del desenlace en la Primera Nacional

Defensores de Belgrano-Gimnasia de Jujuy (13.10); Brown de Puerto Madryn-Belgrano de Córdoba (13.40); Atlanta-Gimnasia (M), Santamarina de Tandil-Güemes (SE), San Martín de Tucumán-Flandria, Instituto-Deportivo Madryn, Tristán Suárez-Temperley y Sacachispas-Estudiantes (RC) (todos a las 15).

Lunes: Independiente Rivadavia-Nueva Chicago (17).

Lucas Ambrogio, una de las figuras de la Lepra.

Martes: Ferro-Almagro (21.30).

Libre: Chaco For Ever.

Las posiciones de la Primera Nacional, con Belgrano ya ascendido

Belgrano 76 puntos (campeón); Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys 60; Almagro y Estudiantes (BA) 57; Estudiantes (RC) y Chaco For Ever 55; Defensores de Belgrano y Riestra 54; Independiente Rivadavia y Deportivo Morón 53; San Martín (SJ) 51; Chacarita 48; Deportivo Madryn y Quilmes 46; Deportivo Maipú y Mitre 45; Brown (A) y Ferro 44; Atlanta y Brown PM 43; Almirante Brown 42; Temperley y Gimnasia (J) 41; Güemes y San Telmo 39; Atlético de Rafaela, Agropecuario y Villa Dálmine 38; Alvarado 37; Tristán Suárez y Nueva Chicago 32; Flandria 31; Sacachispas (x) 27 y Santamarina de Tandil (x) 26.

(x) descendidos.