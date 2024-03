El calendario completo de River y los equipos argentinos en la Copa Libertadores

¡Anotá las fechas! 🗓️ Tenemos 𝗳𝗶𝘅𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼 para la Copa Conmebol @Libertadores 🏆



🏟️ 04/04 vs #SaoPaulo 🇧🇷 21:00 hs ⌚

✈️ 09/04 vs #Barcelona 🇪🇨 21:00 hs ⌚

✈️ 25/04 vs #Cobresal 🇨🇱 18:00 hs ⌚

🏟️ 08/05 vs #Barcelona 🇪🇨 19:00 hs ⌚

🏟️ 14/05 vs #Cobresal 🇨🇱… pic.twitter.com/ZKfB9fxS20