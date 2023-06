Independiente Rivadavia gana, golea, gusta e ilusiona y si bien queda medio torneo por jugarse, los Azules están transitando uno de sus mejores momentos deportivos en la categoría. Una situación que comenzó a trascender con la llegada de Alfredo Berti, un entrenador que le puso su impronta a esta versión 2023 de Independiente Rivadavia. Pero más allá de este soñado presente, el Gringo Berti se encarga de bajar los decibeles, de mostrarse autocrítico cuando es necesario y también hablar de paciencia, algo que no todos saben manejar. Los Azules, tras la victoria frente a Aldosivi de Mar del Plata, con dos golazos de Alex Arce, son más punteros que nunca en la zona B de Primera Nacional.

“Hay una forma y uno trabaja sobre eso. Hay que saber que en este deporte, como el fútbol, no hay nada absoluto. Entonces, nosotros encaramos los partidos de la misma manera, como finales, siendo prudentes y lastimando con nuestras armas buscamos siempre llevarnos los tres puntos”, contó el entrenador rosarino.

Uno de los tantos discípulos de Marcelo Bielsa, agregó que: “Tenemos que seguir por el camino que comenzamos hace dos meses cuando llegamos a la conducción del equipo. No hay que desviarse y además, debemos ser inteligentes. Saber reconocer lo que hicimos para llegar hasta acá y seguir trabajando como lo estamos haciendo”, sostuvo el Gran DT.

El hecho de que Independiente, está en la cima del torneo de Primera Nacional, hoy es el rival a ganar por todos, al respecto comentó: “Nosotros tenemos que estar preparados para saber y reconocer en cada partido, lo que propone cada rival. Tenemos que tratar de seguir por este camino, este deseo, estas ganas que tienen estos chicos para estar allá arriba. Además el acompañamiento de la gente es muy bueno. Estamos tranquilos, estamos felices y enfocados para todo lo que viene”, subrayó el entrenador Azul.

Con ambos pies sobre la tierra

Diego Tonetto es otro de los que aporta experiencia y jerarquía. Siempre medido con sus palabras, sabe que esta Lepra está para grandes cosas, sin embargo, no va más allá. “Los rivales nos analizan mucho y sabemos que tenemos que asumir riesgos porque no vamos a renunciar a nuestra idea. Una de nuestras virtudes es aprovechar los segundos tiempos, cuando los otros equipos decaen en su rendimiento físico”, contó. A lo que agregó: “Independiente se está despertando.Siempre digo que es un gigante dormido y ahora está ilusionando a mucha gente. Lo importante siempre es lo colectivo, porque si algún rendimiento está bajo, siempre aparece alguien que sabe suplir al que le toca no estar”.

