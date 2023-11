Ducatenzeiler explotó y atacó a Mauricio Macri en La Bombonera: “Solo ves tus negocios, no te importa la gente”

Una de las declaraciones más rezonantes en el agitado día de Boca fueron las incorporar al “9 de Qatar”, en donde el mismo Mauricio Macri confirmó que habló con un empresario para que Almoez Alí tenga una prueba y minutos de juego en el club Xeneize.

El ex Presidente de la Nación reconoció contactos y lapidó a Riquelme por no haber tenido un “gesto” con el empresario qatarí que le hizo este pedido. Andrés Ducatenzeiler se refirió a esta cuestión y arremetió contra el candidato a Vicepresidente: “Solo querés hacer negocios como hiciste toda tu vida, te importa tres carajos la gente”.

“Te voy a explicar Mauri, ¿sabes por qué nunca más se hablo con Qatar? Porque con Qatar perdiste en Madrid, Mauri”, exclamó el ex presidente de Independiente.

Y además agregó: “La gente no lo quiere ver más, con Qatar y sin jugar de visitante, porque hiciste otra operación para no jugar de visitante, perdiste en Madrid. El hincha de Boca no quiere ver más a Qatar”.

“No son solo tus negocios, Mauri, las comiciones. No son tus negocios como cuando vos trajiste un japonés. ¿Por qué el qatarí no lo puso en el París Saint Germain? Que es el dueño del club. Solo querés hacer negocios como toda tu vida”, exclamó.

“En tu vida estuviste en la tribuna de Boca y hoy paraste otra elección como hiciste en Independiente y nadie lo dice. Tu único empleador es el emir de Qatar, el que te daba la guita mientras vos fundías a todos”, concluyó.

